Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, hat sein Portfolio an externen Antennen um vier neue Kombi-Antennen erweitert. Sie sollen den Einsatz vernetzter Geräte in den Bereichen Smart Cities, Flottenmanagement, industrielle Automatisierung, Versorgungswirtschaft, öffentliche Sicherheit und Verkehr vereinfachen.

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Quectel expands combo antenna portfolio with rugged multi-network solutions for demanding IoT deployments

Die neuen Antennen YEMA206J1AM, YEMA301J1AM, YEMN308L1BM und YENA00L5AH kombinieren Mobilfunk-, WLAN- und GNSS-Technologien und weisen eine robuste, kompakte Bauform auf. Damit lässt sich die Produktentwicklung beschleunigen und eine zuverlässige Konnektivität in anspruchsvollen Außen- und Industrieumgebungen gewährleisten. Mit Gehäusen der Schutzklasse IP67, hoher Isolation zwischen den Antennen, flexiblen Befestigungsmöglichkeiten und Unterstützung für mehrere Funkstandards bieten die Antennen eine vielseitige Lösung für IoT-Anwendungen der nächsten Generation.

"Kunden benötigen zunehmend Antennenlösungen, die Robustheit, Flexibilität bei der Installation und Unterstützung für verschiedene Funktechnologien vereinen", sagte David Wei, Product Head bei Quectel Wireless Solutions. "Unsere neuen Antennen vereinfachen das Design und den Einsatz und bieten gleichzeitig zuverlässige Konnektivität für Anwendungen, die von Fahrzeugtelematik und intelligenten Versorgungsunternehmen bis hin zur industriellen Automatisierung und Logistik reichen."

Die YEMA206J1AM wurde für kompakte und kaum sichtbare IoT-Anwendungen entwickelt und vereint 4G- und GNSS-Konnektivität in einer robusten 2-in-1-Antenne mit Klebehalterung. Die Antenne eignet sich ideal für die Bestandsverfolgung, Smart-City-Infrastruktur, vernetzte Versorgungsunternehmen und Fernüberwachungsanwendungen und bietet in einer flachen Form zuverlässige Mobilfunk- und Ortungsleistung, weshalb sie sich für Installationen mit begrenztem Platzangebot eignet.

Die Antenne unterstützt den 4G-Betrieb in den Frequenzbändern 698-960 MHz und 1710-2690 MHz sowie den GNSS-Betrieb im Bereich von 1559-1606 MHz. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 69,4 für 4G-FS und bis zu 45,3 für GNSS-FS sowie einer GNSS-LNA-Verstärkung von ca. 16 dB gewährleistet die Antenne eine zuverlässige Konnektivität und Positionsgenauigkeit. Ihr Gehäuse der Schutzklasse IP67 ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in rauen Außenumgebungen, während die Unterstützung von 3G-, 2G-, LTE-Cat-M- und NB-IoT-Netzen Flexibilität für eine Vielzahl von IoT-Anwendungen bietet. Die Antenne ist RoHS-konform und mit den Modulen der RM520x-Serie von Quectel kompatibel.

Für Anwendungen, die eine bessere Mobilfunkleistung erfordern, vereint die YEMA301J1AM zwei 4G-Antennen und eine GNSS-Antenne in einem kompakten 3-in-1-Design. Die Antenne ist für den Feldeinsatz und das Flottenmanagement, die Fahrzeugtelematik, die Smart-City-Infrastruktur, Versorgungsunternehmen sowie HD-Video-Streaming-Anwendungen optimiert und bietet eine robuste Konnektivität bei gleichzeitig unauffälliger Installation.

Die Antenne YEMA301J1AM unterstützt den 4G-Betrieb in den Frequenzbändern 698-960 MHz und 1710-2690 MHz sowie die GNSS-Abdeckung im Bereich von 1559-1606 MHz. Sie zeichnet sich durch eine hohe Isolation zwischen den Antennen aus, um Selbstinterferenzen zu minimieren und die Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu maximieren. Die Antenne bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 73,2 für 4G DIV-FS und bis zu 45,3 für GNSS-FS sowie eine GNSS-LNA-Verstärkung von ca. 16 dB. Ihr robustes Gehäuse der Schutzklasse IP67 ermöglicht den Einsatz unter anspruchsvollen Außenbedingungen, während die RoHS-Konformität Umwelt- und gesetzliche Anforderungen erfüllt.

Die YEMN308L1BM wurde für vernetzte Systeme entwickelt, die hohe Geschwindigkeiten bei Mobilfunk, WLAN und Ortung in einer einzigen kompakten Lösung erfordern, und vereint 5G-, WLAN- und GNSS-Technologien in einer robusten 3-in-1-Außenantenne. Die Antenne eignet sich besonders gut für anspruchsvolle Außenanwendungen, darunter Einsätze im Außendienst und mobile Konnektivitätsanwendungen, Lager- und Logistikabläufe, Fahrzeugortung und Telematik, Bergbaufahrzeuge und -maschinen, HD-Videostreaming sowie IoT-Anwendungen der nächsten Generation.

Die Antenne unterstützt 5G in den Frequenzbändern 698-960 MHz, 1420-2690 MHz und 3300-6000 MHz, WLAN in den Bändern 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz sowie GNSS-Betrieb im Bereich von 1565-1606 MHz Sie bietet so eine zuverlässige, leistungsstarke Konnektivität über mehrere Funktechnologien hinweg. Ihre kompakte Bauform ermöglicht eine unauffällige Installation, während das Gehäuse der Schutzklasse IP67 einen zuverlässigen Betrieb in rauen Außenumgebungen gewährleistet. Die YEMN308L1BM erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 57,2 für 5G-FS und bis zu 54,09 für GNSS sowie eine GNSS-LNA-Verstärkung von ca. 18 dB. Die Antenne ist zudem RoHS- und REACH-konform.

Die YENA00L5AH eignet sich für die Konnektivität in Industrie und Fahrzeugen über mehrere Netzwerke hinweg, für vernetzte Fahrzeuge und fortschrittliche industrielle Anwendungen. Sie bietet eine umfassende Palette an Funktechnologien in einer einzigen robusten Antennenplattform. Durch die Kombination von 5G-, WLAN-, AM/FM-, Tetra-, LTE-B88- und GNSS-Konnektivität in einem 10-in-1-Design ist die Antenne optimal für intelligente Versorgungsunternehmen, intelligente Gebäude, industrielle Automatisierung, Digital Signage, Lager- und Logistikbetriebe sowie Transport- und Bergbaufahrzeuge, die mehrere Kommunikationsdienste über eine einzige Installation benötigen.

Die Ultrabreitband-Antenne deckt den Frequenzbereich von 1 bis 7.000 MHz ab und unterstützt aktuelle sowie ältere Netzwerktechnologien, darunter 5G, 4G, 3G, 2G, LTE Cat-M und NB-IoT. Ihre integrierte Architektur umfasst zwei 5G-, zwei N77-, zwei Wi-Fi-, zwei Tetra-, ein AM/FM- sowie ein aktives GNSS-Antennenelement (L1/L5). Eine hohe Isolation zwischen den Antennen trägt dazu bei, Selbstinterferenzen zu minimieren und die Leistung bei mehreren gleichzeitigen Verbindungen aufrechtzuerhalten. Das YENA00L5AH wurde für anspruchsvolle Betriebsumgebungen entwickelt und verfügt über ein Gehäuse der Schutzklasse IP67, das flammhemmend und UV-beständig sowie sowohl RoHS- als auch REACH-konform ist.

Neben einem umfangreichen Antennenportfolio bietet Quectel umfassende Unterstützung bei der Antennenentwicklung, darunter Simulation, Tests und Fertigung von maßgeschneiderten Antennenlösungen, die den spezifischen Anwendungsanforderungen der Kunden gerecht werden. Das Unternehmen verfügt über regionale Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt, sodass es schnell auf Kundenanforderungen reagieren kann. Quectel-Antennen sind mit einer Vielzahl von Kabellängen und Anschlussoptionen erhältlich.

Über Quectel

Quectels setzt sich leidenschaftlich für eine intelligentere Welt ein und treibt deshalb Innovationen im Bereich des Internets der Dinge (IoT) voran. Als äußerst kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Mit einem weltweiten Team von über 8.900 Fachkräften sind wir führend bei der Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen, die Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, WLAN- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, Mehrwertdienste sowie komplette schlüsselfertige Lösungen einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration umfassen.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

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