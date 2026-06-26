Durch die Übernahme werden die KI-basierte Logistikplattform von Streamba und die VOR-Intelligenzebene in die einheitlichen Energiedaten von Quorum integriert wodurch der Kreislauf zwischen Planung, Umsetzung vor Ort und Lieferkette in Echtzeit geschlossen wird

Quorum Software, ein weltweit führender Anbieter von Energiesoftware, gab heute die Übernahme von Streamba bekannt, einer KI-basierten Lieferkettenplattform, die speziell für die Energiebranche entwickelt wurde. Diese Übernahme stärkt Quorums Position als KI-Plattform für die Energiebranche durch die Integration intelligenter Echtzeit-Koordination in den Bereichen Upstream, Midstream, Messung, SCADA und Lieferkette. Zum ersten Mal können Energieversorger Planung, Ausführung und Backoffice in einem einzigen, KI-gestützten System miteinander verknüpfen.

Quorum hat durch kontinuierliche Innovation und strategische Übernahmen eine umfassende Energie-Softwareplattform aufgebaut, die die Bereiche Planung, Produktionsbetrieb, Messung, Abrechnung, Kohlenwasserstoffmanagement und Logistik abdeckt. Die Visibility, Orchestration and Response (VOR)-Plattform von Streamba ergänzt das System um eine zentralisierte Ebene der operativen Intelligenz, die Daten, Arbeitsabläufe und funktionsübergreifende Teams entlang der gesamten Lieferkette vereint sie hebt das Wesentliche hervor, ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Störungen und verlagert die Koordination schrittweise von manuellen Abläufen hin zu automatisierten Prozessen.

"Die Energiebranche tritt in das Zeitalter der agentenbasierten Systeme ein, und die Unternehmen, die dabei eine Vorreiterrolle einnehmen werden, sind jene, deren Software nicht nur über den Betriebsablauf berichtet, sondern diesen auch steuert", sagte Paul Langenbahn, CEO von Quorum Software. "Streamba ist kein Nebenprojekt. Es ist eine direkte Erweiterung unserer Kernthese: dass die Energiebranche eine KI-Plattform verdient, die alle Arbeitsabläufe vom Reservoir bis zum Backoffice miteinander verbindet. Mit Streamba als Teil von Quorum erhalten unsere Kunden eine durchgängige Plattform, die operative Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil verwandelt."

Gemeinsam werden DaWinci und Streamba ein einheitliches Logistikerlebnis schaffen, das von der Planung bis zur Ausführung sowohl für Personal als auch für Fracht reicht. Durch die Kombination der umfassenden Kompetenzen von DaWinci in den Bereichen Logistikplanung und -ausführung mit der operativen Intelligenz von Streamba bringt Quorum die nächste Stufe der Kontroll- und Koordinationsfunktionen für Lieferketten auf den Markt mit integrierter KI, die über den gesamten Prozess hinweg und nicht nur zwischen zwei Systemen zum Einsatz kommt. Dadurch werden die Silos zwischen Planung und Ausführung sowie zwischen Personal und Fracht beseitigt, wodurch sichergestellt wird, dass die gesamte Lieferkette optimiert und in einem guten Zustand ist.

"Unser Ziel ist es, Echtzeit-Informationen und Handlungsfähigkeit in den Energiebetrieb zu integrieren", sagte Radhika Krishnan, Chief Product and Technology Officer bei Quorum Software. "Gemeinsam mit Streamba können wir die Umsetzung unserer Roadmap von der operativen Ausführung hin zu autonomen Agenten beschleunigen einer KI, die Störungen nicht nur meldet, sondern diese auch behebt, Ressourcen neu zuweist und den Plan unter angemessener menschlicher Aufsicht aktualisiert. Für unsere Kunden werden Logistik- und Lieferkettenabläufe zu sich selbst optimierenden Systemen. Das ist eine grundlegende Veränderung in der Arbeitsweise der Energiebranche."

"Streamba basiert auf einer einfachen Idee: Die Betreiber sollten dem Kontext hinter jeder Entscheidung vertrauen und das Ergebnis im Nachhinein nachweisen können", sagte Steven Calder, CEO von Streamba. "VOR ist eine regulierte Ausführungsschicht, und durch den Beitritt zu Quorum können wir sie weltweit mehr Betreibern zugänglich machen und gleichzeitig sicherstellen, dass sie die Systeme ergänzt, auf die sich unsere Kunden bereits verlassen."

Aufbau der KI-Plattform für den Energiesektor

Die Vision von Quorum ist es, als Betriebssystem für die globale Energiebranche zu fungieren als einheitliche Plattform, auf der alle Bereiche, von der Untergrundplanung bis hin zur Abwicklung der Lieferkette, über eine gemeinsame Datenbasis und eine geregelte KI-Ebene miteinander verbunden sind. Die Übernahme von Streamba ist der jüngste Schritt im Rahmen dieser Strategie. Sie erweitert Quorums Präsenz im Bereich der Echtzeitlogistik und integriert KI-Agenten in die Ausführungsebene, wo operative Entscheidungen am schnellsten getroffen werden und die höchsten Verzögerungskosten entstehen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.quorumsoftware.com.

Über Quorum Software

Quorum Software ist ein weltweit führender Anbieter von Energiesoftware und betreut mehr als 1.500 Kunden entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette in 50 Ländern. Die Lösungen von Quorum fördern das Wachstum und die Rentabilität von Energieunternehmen, indem sie Menschen, Arbeitsabläufe und Systeme mit entscheidungsrelevanten Daten vernetzen. Vor 25 Jahren haben wir die branchenweit erste Software für Buchhalter in Gasanlagen auf den Markt gebracht, und heute optimieren unsere Lösungen die Geschäftsabläufe entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette mit bewährter, branchenführender Software. Die globale Energiebranche vertraut auf das Fachwissen und die Anwendungen von Quorum, um die Entscheidungsfindung erfolgreich zu verbessern, die operative Leistung zu stärken und heute sowie in Zukunft bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter quorumsoftware.com.

Über Streamba

Streamba bietet KI-gestützte Technologien für Logistik, Lieferketten und die operative Umsetzung in der Energiebranche. Die Plattform des Unternehmens unterstützt Energieunternehmen dabei, ihre Betriebsabläufe zu koordinieren, auf Störungen zu reagieren und die Effizienz komplexer Lieferketten zu verbessern mithilfe einer kontrollierten KI, die es den Teams ermöglicht, auf der Grundlage von Echtzeit-Betriebsdaten zu handeln.

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