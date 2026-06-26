Die Treibhausgasemissionen der Kategorien 1 und 2 gingen um fast 20 zurück.1

"Science Based Targets Initiative" validiert kurzfristige Reduktionsziele

Die globale Gesamtquote der meldepflichtigen Vorfälle verbesserte sich auf 0,21 und lag damit um mehr als 90 unter dem Branchendurchschnitt.

Copeland, ein weltweit führender Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen, hat seinen zweiten jährlichen "Global Impact Report" veröffentlicht. Der Bericht berichtet über die Fortschritte des Unternehmens im Geschäftsjahr 2025 (GJ25) in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit, Sicherheit am Arbeitsplatz und gesellschaftliches Engagement, die sich an den Säulen "Zweck", "Leistung" und "Mitarbeiter" orientieren.

Copeland hat sich beim Engagement für Nachhaltigkeit auf drei strategische Bereiche konzentriert:

Leistungsorientierte Dekarbonisierung: Copeland senkte die Treibhausgasemissionen der Kategorien 1 und 2 im Vergleich zum Vorjahr um 20 und nähert sich damit seinem von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validierten Ziel einer absoluten Reduktion um 55 bis zum Geschäftsjahr 2033 an, wobei das Geschäftsjahr 2023 als Basisjahr dient. 2 Die Beschaffung erneuerbarer Energien und die Solarstromerzeugung vor Ort machten 58 des weltweiten Gesamtstromverbrauchs aus.

Copeland senkte die Treibhausgasemissionen der Kategorien 1 und 2 im Vergleich zum Vorjahr um 20 und nähert sich damit seinem von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validierten Ziel einer absoluten Reduktion um 55 bis zum Geschäftsjahr 2033 an, wobei das Geschäftsjahr 2023 als Basisjahr dient. Die Beschaffung erneuerbarer Energien und die Solarstromerzeugung vor Ort machten 58 des weltweiten Gesamtstromverbrauchs aus. Gezielte Innovation: Copeland investierte im Geschäftsjahr 2025 mehr als 4 seines Jahresumsatzes in Technik, Forschung und die Entwicklung neuer Produkte. Zudem verkürzte das Unternehmen die durchschnittlichen Produktprüfungs- und Entwicklungszyklen um 15 und trug so zur schnelleren Entwicklung nachhaltiger Lösungen bei.

Copeland investierte im Geschäftsjahr 2025 mehr als 4 seines Jahresumsatzes in Technik, Forschung und die Entwicklung neuer Produkte. Zudem verkürzte das Unternehmen die durchschnittlichen Produktprüfungs- und Entwicklungszyklen um 15 und trug so zur schnelleren Entwicklung nachhaltiger Lösungen bei. Menschen und Kultur: Copeland senkte seine weltweite Gesamtunfallrate (TRIR) um 22 auf 0,21 und lag damit weiterhin deutlich unter dem Branchendurchschnitt.3 Auch die Werte für das Mitarbeiterengagement stiegen über die 90er-Perzentilmarke des Referenzwerts für die verarbeitende Industrie.4

Diese Fortschritte tragen zum Erreichen wichtiger globaler Umweltziele bei, darunter die Energiewende, der Einsatz von Kältemitteln mit niedrigerem GWP-Wert und natürlichen Kältemitteln sowie eine widerstandsfähigere Kühlkette für Lebensmittel und pharmazeutische Produkte.

"Echter ökologischer Nutzen entsteht erst dann, wenn Nachhaltigkeit sowohl in unsere täglichen Abläufe als auch in unsere gemeinsame Produktentwicklung eingebunden ist", sagte Tracy Reiter, Chief Transformation Sustainability Officer bei Copeland. "Während unsere validierten SBTi-Ziele unseren langfristigen Kurs vorgeben, erzielen wir kurzfristige Erfolge durch die konsequente Anwendung des Copeland Business Systems auf unsere gemeinsame Wertschöpfungskette. Indem wir unsere Umweltziele in unsere Produktionsabläufe integrieren, können wir Lösungen der nächsten Generation liefern, die unsere Kunden bei ihren Bemühungen zur Schonung der Umwelt direkt voranbringen."

Hier erfahren Sie mehr über Copeland's Global Impact Report: https://www.copeland.com/en-us/impact.

1 Marktbasiert; die Treibhausgasemissionen wurden gemäß dem "GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard" berechnet. Den vollständigen Datensatz finden Sie im Anhang auf Seite 47 unseres Global Impact Report 2025. 2 Copelands SBTi-Reduktionsziele orientieren sich an verschiedenen Szenarien aus dem "World Energy Outlook" der Internationalen Energieagentur. 3 BLS.gov 4 Workday Peakon Mitarbeitermeinung

Über Copeland

Copeland ist ein weltweit führender Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen mit mehr als 200 Millionen Installationen weltweit. Wir bieten Zuverlässigkeit und Innovation in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HLK), Kühlkette und industrielle Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung und rund 18.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern treiben wir die Energie- und Kältemittelwende voran und schützen gleichzeitig hochwertige, leicht verderbliche Produkte. Dabei arbeiten wir weltweit eng mit unseren Kunden zusammen, um ihnen zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu verhelfen. Erfahren Sie mehr unter copeland.com.

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