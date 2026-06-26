Erste Studienergebnisse deuten darauf hin, dass die Branche auf ein kurzfristiges "Produkt-Tal" zusteuert, gefolgt von einer durch Trucks getragenen Erholung, einer deutlichen Verlagerung von Elektrofahrzeugen hin zu Hybridantrieben sowie ein böses Erwachen für Marken, die auf die falsche Strategie gesetzt haben.

DETROIT, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Murphy Automotive Partners (www.murphyautomotivepartners.com) ging heute mit der Veröffentlichung von MAPP - der Murphy Automotive Product Pipeline - an den Start. Dabei handelt es sich um einen Ausblick auf die US-Fahrzeugpipeline bis zum Modelljahr 2031 (voraussichtlich) sowie eine schonungslose Einschätzung, welche Marken für den Erfolg aufgestellt sind und welche es möglicherweise nicht schaffen werden. MAPP baut auf "Car Wars" auf - der wegweisenden Studie zum Produktzyklus, die Murphy über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg bei der Bank of America verfasst hat und die nun als unabhängiges Franchise auf das gesamte Zeitalter der verschiedenen Antriebsarten ausgeweitet wurde. Das Unternehmen wird von John Murphy geleitet, der von der Automotive Hall of Fame als "Industry Influencer" ausgezeichnet wurde und als einer der meistbeachteten Analysten der Branche gilt.

Die erste Vorschauausgabe von MAPP mit dem Untertitel "Survival of the Freshest" argumentiert, dass nicht Antriebs-Hype, sondern Produktzyklen darüber entscheiden werden, welche Unternehmen sich durchsetzen. Der vollständige MAPP-Bericht wird den Abonnementpartnern Ende Juli 2026 zur Verfügung stehen. Nach Jahren aufgeschobener E-Fahrzeug-Programme durchläuft die Pipeline nun - gemessen an der Fahrzeug-Neuentwicklungsrate - das tiefste dreijährige "Produkt-Tal" der modernen Geschichte. Die Einführung neuer Modelle ist so spärlich, dass das durchschnittliche Produktalter in den USA bis zum Modelljahr 2028 (voraussichtlich) auf einen Rekordwert von etwa 4,8 Jahren steigt, bevor schließlich eine verspätete Welle von Fahrzeug-Neuentwicklungen einsetzt.

Ähnlich kritisch sieht es bei den Antriebsarten aus. Murphys Analysen zufolge wird sich der Marktanteil von Hybridfahrzeugen bis zum Modelljahr 2031 (voraussichtlich) auf über ein Viertel mehr als verdoppeln, während reine Elektrofahrzeuge unter ihrem Marktanteilsniveau von 2024 stagnieren. Er stuft Hybridfahrzeuge nicht als Übergangstechnologie, sondern als "dauerhafte Lösung" ein. Der Markt gleicht einer "Hantel", bei der das Wachstum zu den Flanken Trucks und kleine SUVs abwandert, während die einst dominante Kernkategorie der mittelgroßen Crossover an Bedeutung verliert.

Im Zentrum des neuen Franchise steht der Brand Survival Index (BSI) - ein unternehmenseigener Index, der die langfristige Zukunftsfähigkeit von Marken prognostiziert und aufzeigt, welche Marken und sogar welche Automobilhersteller dem größten Risiko ausgesetzt sind. Das vollständige Ranking steht nur Kunden zur Verfügung.

"In den nächsten fünf Jahren geht es nicht darum, wer das am meisten gehypte Konzept hat, sondern darum, wer nach der schlimmsten Durststrecke der Geschichte tatsächlich mit dem frischesten Produktportfolio aufwartet", so John Murphy, Gründer von Murphy Automotive Partners. "Einige der bekanntesten Namen der Branche stehen näher am Abgrund, als der Markt wahrnimmt. Dank MAPP sehen Sie es kommen."

MAPP ist das Flagship-Produkt, das Murphy Automotive Partners einführt, und eines von drei im Portfolio des Unternehmens. Es richtet sich an OEM-Strategieteams, Zulieferer und Händlergruppen, die eine verlässliche Quelle dafür benötigen, was wann, warum und von wem auf den Markt kommt. Die beiden anderen Franchise-Produkte werden im kommenden Jahr folgen: Who's Behind the Wheel - eine detaillierte, proprietäre Analyse der Automobilzulieferbasis, sowie The Dealer Doctrine - eine einzigartige Untersuchung der Wirtschaftlichkeit, Struktur und des zukünftigen Weges des Vertragshändlernetzes. Den Partnern stehen verschiedene Forschungs- und Datenangebote zur Verfügung, von Berichten bis zu kundenspezifischen Informationen auf Markenebene.

Die Grundlage des Produktportfolios bildet die Strategic-Counsel-Praxis des Unternehmens, die direkt mit Vorständen, Management- und operativen Teams sowie Kapitalgebern zusammenarbeitet, zumal diese äußerst risikoreiche Entscheidungen darüber treffen, wie sie sich positionieren, wo sie Kapital investieren und wie sie am Ende auf der Gewinnerseite stehen. Das Portfolio basiert auf dieser Arbeit.

Über Murphy Automotive Partners

Murphy Automotive Partners ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen in der Automobilbranche, das sich als strategischer Berater der Branche etabliert hat. Gründer des Unternehmens ist der weithin anerkannte Analyst John Murphy, der auf eine dreißigjährige Karriere in der Automobilbranche zurückblickt. Die firmeneigenen Kennzahlen erfassen die Häufigkeit von Fahrzeugneugestaltungen, das Produktalter, die Modellpalette und die Zukunftsfähigkeit von Marken, um Führungskräften entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilbranche dabei zu helfen, fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Produkte, Kapital und Wettbewerb zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.murphyautomotivepartners.com.

Über John Murphy

John Murphy war mehr als 26 Jahre lang als leitender Analyst für nordamerikanische Automobilaktien bei der Bank of America (ehemals Merrill Lynch) tätig. Dort wurde er zusammen mit seinem Team 25 Jahre lang in das "All-America Research Team" des Fachmagazins Institutional Investor gewählt. Murphy verfasste die Benchmark-Studie "Car Wars" zur Wettbewerbsfähigkeit der Produktpipelines von OEMs, sowie "The Dealer Manual" und "Who Makes the Car". Zudem ist er Gründer des jährlichen New York Auto Summit der Bank, den er auch 17 Jahre lang moderierte. Bei den wegweisenden Börsengängen von General Motors, Rivian, Ferrari und Delphi, sowie bei zahlreichen anderen bedeutenden Kapitalerhöhungen, spielte er eine zentrale Rolle bei der Beratung von Investoren. Murphy war darüber hinaus regelmäßiger Gast bei CNBC, Bloomberg TV und Yahoo Finance und wurde 2023 von der Automotive Hall of Fame als "Industry Influencer" ausgezeichnet. Er hat einen B.A. in Quantitativer Ökonomie von der Tufts University und ist CFA-Charterholder.

Medienkontakt: Katie Merx · media@murphyautomotivepartners.com · +1 313.510.5090

Ausgewählte Ergebnisse können unter Quellenangabe verwendet werden. Der vollständige MAPP-Bericht, die Rankings des Brand Survival Index und Prognosen auf Markenebene sind für Partner im Rahmen eines Abonnements verfügbar.

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