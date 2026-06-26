ExaGrid hat 2026 bislang 11 Auszeichnungen für seinen mehrstufigen Backup-Speicher erhalten

ExaGrid, der weltweit größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicherlösungen, der mehrstufigen Backup-Speicher mit umfassendster Sicherheit und einer KI-gestützten Sperrfrist für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bereitstellt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der 23. jährlichen Verleihung der Storage Awards, "The Storries", die am 18. Juni 2026 in London stattfand, mit vier Branchenauszeichnungen geehrt wurde.

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The ExaGrid team headed to the stage four times throughout the Storage Awards ceremony in London to accept awards for ExaGrid Tiered Backup Storage. Photo courtesy of Storage Awards.

ExaGrid wurde als Data Protection Company of the Year, Immutable Storage Company of the Year und Storage Company of the Year ausgezeichnet und erhielt den Preis für die Storage Solution of the Year Corporate gemeinsam mit seinem wichtigen Vertriebspartner Convergent Technology.

ExaGrid erntet weiterhin Anerkennung für sein mehrstufiges Backup-Speichersystem und hat 2026 bislang 11 Branchenauszeichnungen gewonnen, darunter:

StorageNewsletter Awards Auszeichnung für Sekundärspeicher

Data Breakthrough Awards Daten-Backup-Lösung des Jahres

Network Computing Awards Air-Gapped-Ransomware-Wiederherstellungsprodukt des Jahres

Network Computing Awards Im Benchmark getestetes Produkt des Jahres

Network Computing Awards Unternehmen des Jahres

Network Computing Awards Datenschutzprodukt des Jahres

Network Computing Awards Speicherprodukt des Jahres

Storage Awards Datensicherheitsunternehmen des Jahres

Storage Awards Unternehmen für unveränderbaren Speicher des Jahres

Storage Awards Speicherunternehmen des Jahres

Storage Awards Speicherlösung des Jahres Unternehmen

Die Gewinner werden durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt. Die diesjährigen Auszeichnungen markieren das dreizehnte Jahr, in dem ExaGrid bei "The Storries" ausgezeichnet wurde, und das zweite Jahr in Folge, in dem ExaGrid zum Speicherunternehmen des Jahres gekürt wurde.

"Herzlichen Glückwunsch an unsere Mitpreisträger und vielen Dank an das Team der Storage Awards sowie insbesondere an alle, die für ExaGrid gestimmt haben wir wissen die anhaltende Unterstützung durch unsere Kunden und Partner sehr zu schätzen", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Wir fühlen uns geehrt, dass ExaGrid als Datenschutzunternehmen des Jahres und als Unternehmen für unveränderbaren Speicher des Jahres ausgezeichnet wurde, da wir die bereits umfassenden Sicherheitsfunktionen unseres Produkts um die KI-gestützte 'Retention-Time-Lock'-Funktion für die Ransomware-Wiederherstellung erweitert haben, die neben einem mehrstufigen Air Gap, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Datenobjekten auch die 'Auto-Detect-&-Guard'-Funktion umfasst. Wir fühlen uns geehrt, zum zweiten Mal in Folge als Speicher -unternehmen des Jahres ausgezeichnet zu werden, und freuen uns, erneut Anerkennung für unsere Arbeit in Großbritannien gemeinsam mit unserem geschätzten Vertriebspartner Convergent Technology zu erhalten. ExaGrid bleibt seiner Mission treu, die beste Backup-Speicherlösung für Unternehmen anzubieten, und gewinnt weiterhin die meisten Auszeichnungen im Bereich Backup-Speicher, wofür wir unglaublich dankbar sind."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landingzone für den Festplatten-Cache, langfristiger Speicherung, skalierbarer Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, einschließlich KI-basierter Aufbewahrungsfrist-Sperre für die Wiederherstellung nach einer Ransomware-Attacke. ExaGrid's Landingzone garantiert die schnellsten Backups und Wiederherstellungen sowie sofortige VM-Wiederherstellungen. Der Repository Tier ist für langfristige Speicherung sehr kostengünstig. ExaGrid's skalierbare Architektur bietet komplette Anwendungen und garantiert ein Backup-Fenster mit einer bestimmten Bandbreite für wachsende Datenmengen, sodass teure radikale Updates und erzwungene Einstellung von Produkten vermieden werden. ExaGrid arbeitet als einziges Unternehmen mit einem zweistufigen Backup-Speicherverfahren mit keiner dem Netzwerk zugewandten Ebene (mehrstufiger Luftspalt), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Attacken.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

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ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

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