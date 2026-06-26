Enchi liefert PFS, Bohrwachstum und Finanzierung - Newcore rückt mit 80.000 Bohrmetern und klaren Entwicklungsschritten in Ghana weiter vor.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Newcore Gold Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Newcore Gold Ltd.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 26.06.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der kanadische Goldexplorer Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) befindet sich derzeit in einer entscheidenden Entwicklungsphase. Innerhalb weniger Wochen veröffentlichte das Unternehmen mehrere bedeutende Meldungen rund um sein Enchi-Goldprojekt in Ghana: eine nun abgeschlossene und robuste Vormachbarkeitsstudie, starke Bohrergebnisse aus Boin und Sewum, eine aufgestockte Finanzierung über 15 Mio. CAD sowie die Erweiterung des laufenden Bohrprogramms auf insgesamt 80.000 Meter. Gemeinsam zeichnen diese Nachrichten das Bild eines Explorationsunternehmens, das den Übergang von der Ressourcenentwicklung hin zur wirtschaftlichen Projektbewertung und möglichen Minenentwicklung konsequent beschleunigt.

Vor-Machbarkeitsstudie markiert den nächsten Entwicklungsschritt

Mit der jüngsten abgeschlossenen Vormachbarkeitsstudie (PFS) erreicht Newcore Gold (WKN: A2QATA) einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer möglichen Goldmine in Ghana. Die PFS wurde nach Unternehmensangaben unter Leitung von Lycopodium und unter Einbindung weiterer unabhängiger Fachberater bzw. Qualified Persons gemäß NI 43-101 erstellt und soll als Grundlage für einen geplanten Mining-Lease-Antrag im laufenden Jahr dienen. Sie baut auf der 2024 veröffentlichten Preliminary Economic Assessment (PEA) auf und berücksichtigt umfangreiche technische Arbeiten der vergangenen beiden Jahre. Dazu zählen zusätzliche Bohrmeter, metallurgische Untersuchungen auf PFS-Niveau, geotechnische und hydrogeologische Arbeiten sowie Umwelt- und Sozialstudien.

Besonders interessant für Investoren ist die Entscheidung, künftig auf ein klassisches Mühlen- und Carbon-in-Leach-Verfahren (CIL) anstelle einer reinen Heap-Leach-Verarbeitung zu setzen. Laut PFS ist Enchi als konventioneller Tagebaubetrieb mit 5,5 Mio. Tonnen Jahresdurchsatz, Contract Mining und einer durchschnittlichen Goldgewinnung von 90,5% ausgelegt. Die Studie sieht über eine Minenlaufzeit von 9,3 Jahren rund 953.350 Unzen zahlbares Gold vor, im Durchschnitt etwa 104.000 Unzen pro Jahr. In den ersten drei Jahren steigt die geplante Jahresproduktion nach Unternehmensangaben sogar auf rund 130.000 Unzen Gold. Das ist wichtig, weil eine stärkere Anfangsproduktion den Kapitalrückfluss beschleunigen und das Projektprofil deutlich attraktiver machen kann.

Bei einem von Newcore verwendeten Spot-Goldpreis-Szenario von 4.200 US-Dollar je Unze errechnet das Unternehmen einen Nachsteuer-Nettoinventarwert (NPV 5%) von 647 Mio. US-Dollar sowie eine interne Rendite (IRR) von 45%. Im Basisszenario mit 3.800 US-Dollar je Unze Gold weist das Projekt weiterhin überzeugende Eckdaten auf: Der Nachsteuer-NPV 5% liegt bei 496 Mio. US-Dollar und die Nachsteuer-IRR bei 37%. Die anfänglichen Investitionskosten werden mit 351 Mio. US-Dollar beziffert. die Kapitalrückflussdauer liegt nach Unternehmensangaben bei rund 1,6 Jahren im Basisszenario und 1,4 Jahren im Spot-Goldpreis-Szenario. Wichtig für die Einordnung: Cash Costs und AISC sind Non-IFRS-Kennzahlen und hängen wesentlich von Goldpreis, Kosten, Wechselkursen, Genehmigungen, Finanzierung und operativer Umsetzung ab.

Starke Bohrergebnisse bestätigen Wachstumspotenzial des Enchi-Goldprojekts

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) veröffentlichte im Vorfeld der PFS mehrere neue Diamantbohrergebnisse aus den Lagerstätten Boin und Sewum innerhalb des Enchi-Goldprojekts. Aus Boin stach insbesondere Bohrloch KBDD107 hervor, das 1,23 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) über 33 Meter durchteufte. Innerhalb dieses Abschnitts wurde ein höhergradiger Kernbereich mit 2,16 g/t Gold über 13 Meter identifiziert.

Ebenfalls bemerkenswert war Bohrloch KBDD111 mit 1,38 g/t Gold über 15 Meter. Darin enthalten befand sich ein hochgradiger Abschnitt von 5,99 g/t Gold über drei Meter. Ein weiteres Bohrloch, KBDD109, lieferte 1,56 g/t Gold über 11,1 Meter einschließlich 2,84 g/t Gold über vier Meter.

Quelle: Newcore Gold

Auch die kurz darauf veröffentlichte Sewum-Meldung vom 16. Juni 2026 passt in diese Wachstumserzählung: Bohrloch SWDD121 lieferte 1,37 g/t Gold über 24,0 Meter einschließlich 1,93 g/t Gold über 12,0 Meter. Bohrloch SWDD115 zeigte zusätzlich einen hochgradigen tieferen Abschnitt mit 9,24 g/t Gold über 1,9 Meter einschließlich 17,36 g/t Gold über 1,0 Meter. Damit wird die Unternehmensstory einer fortgesetzten Mineralisierung und eines noch nicht vollständig ausgeschöpften Ressourcenpotenzials zusätzlich gestützt.

Für Explorationsgesellschaften sind jedoch nicht nur die Goldgehalte entscheidend, sondern auch die Mächtigkeit und Kontinuität der mineralisierten Zonen. Die jüngsten Ergebnisse aus Boin und Sewum zeigen breite Goldabschnitte sowie einzelne höhergradige Zonen in Bereichen, die bislang außerhalb der Grubenmodelle der bestehenden Ressourcenschätzung und außerhalb der PFS liegen. Damit erhöht sich die Chance, dass zukünftige Ressourcenaktualisierungen zusätzliche Unzen oder höherwertige Zonen berücksichtigen könnten.

Besonders interessant ist, dass die Mineralisierung unterhalb der derzeitigen Ressourcengrenzen weitergeführt werden konnte. Dies deutet darauf hin, dass die Lagerstätte in der Tiefe noch nicht vollständig abgegrenzt ist. Für Investoren ist dies ein wichtiger Aspekt, da zusätzliche Ressourcen häufig einen direkten Einfluss auf den langfristigen Projektwert haben.

Das Enchi-Projekt liegt auf der produktiven Bibiani-Scherzone in Ghana, einer Region, in der bereits mehrere Multi-Millionen-Unzen-Lagerstätten entdeckt und entwickelt wurden. Das Projekt umfasst ein großes Landpaket von rund 248 Quadratkilometer entlang eines etwa 40 Kilometer langen Abschnitts dieser Goldstruktur.

Erfolgreiche Finanzierung stärkt die Bilanz und schafft Handlungsspielraum

Parallel zu den positiven Explorationsergebnissen konnte Newcore Gold (WKN: A2QATA) seine Finanzierung deutlich ausbauen. Das Unternehmen schloss am 28. Mai 2026 eine Bought-Deal-Finanzierung über 28,31 Mio. Aktien zu 0,53 CAD je Aktie ab und erzielte damit einen Bruttoerlös von 15,0043 Mio. CAD. Nach Unternehmensangaben sollen die Nettoerlöse vor allem für Exploration und Entwicklungsarbeiten beim Enchi-Goldprojekt in Ghana sowie für allgemeine Unternehmens- und Working-Capital-Zwecke verwendet werden. Die Platzierung stieß laut Newcore sowohl bei bestehenden als auch bei neuen institutionellen Investoren auf Unterstützung.

Die Mittel sollen insbesondere folgenden Bereichen zugutekommen:

Fortsetzung des umfangreichen Bohrprogramms

Ressourcenwachstum und Ressourcenumwandlung

weitere technische Projektentwicklung nach Abschluss der PFS

Metallurgische Untersuchungen

Geotechnische Arbeiten

Hydrogeologische Studien

Umwelt-, Genehmigungs- und Mining-Lease-Vorbereitungsarbeiten

Ausbau des Bohrprogramms auf 80.000 Meter unterstreicht die Ambitionen

Die vielleicht strategisch wichtigste Meldung betrifft die Ausweitung des laufenden Explorationsprogramms. Nach Abschluss der Finanzierung erhöhte Newcore Gold (WKN: A2QATA) das Programm von ursprünglich 60.000 auf nunmehr 80.000 Bohrmeter. Vier Bohrgeräte sind inzwischen gleichzeitig auf dem Projekt aktiv.

Das erweiterte Programm verfolgt drei zentrale Ziele:

Umwandlung bestehender Ressourcen in höhere Kategorien

Erweiterung bekannter Lagerstätten entlang des Streichens und in der Tiefe

Entdeckung neuer Goldzonen innerhalb des großen Projektgebiets

Besonders bemerkenswert ist, dass bereits die ersten 28.000 Meter des Programms in eine aktualisierte Ressourcenschätzung eingeflossen sind. Dadurch konnte die angezeigte Ressource ("Indicated Resource") mehr als verdoppelt werden. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, da höher eingestufte Ressourcen für spätere Wirtschaftlichkeitsstudien und Finanzierungen deutlich wertvoller sind als reine Explorationsressourcen.

Die Bohrungen konzentrieren sich sowohl auf oberflächennahe Oxid- und Übergangsmineralisierung als auch auf tieferliegende, höhergradige Zonen. Mit der nun vorliegenden PFS hat Newcore die nächste technische Entwicklungsstufe erreicht. Gleichzeitig bleibt der laufende Newsflow aus dem 80.000 Meter-Programm ein wichtiger Hebel für mögliche Ressourcen- und Projektverbesserungen in künftigen Studien. Besonders spannend: Die PFS basiert auf einer Ressourcenschätzung, die nur Bohrungen bis zum Stichtag 6. Oktober 2025 berücksichtigt. Mehr als 50.000 zusätzliche Bohrmeter aus dem laufenden Programm sind laut Unternehmen noch nicht in der PFS enthalten.

Fazit: Bohrerfolge, Finanzierung und Projektfortschritte stärken die Perspektiven

Die jüngsten Unternehmensmeldungen zeigen ein insgesamt positives Bild für Newcore Gold (WKN: A2QATA). Neben der robusten, nun abgeschlossenen Vormachbarkeitsstudie bestätigen die neuen Bohrergebnisse aus Boin und Sewum das Potenzial für zusätzliche Ressourcen und liefern Hinweise auf eine Fortsetzung der Goldmineralisierung in der Tiefe. Die PFS zeigt aus Unternehmenssicht, dass Enchi auf Basis der aktuellen Annahmen ein klarer Entwicklungskandidat im westafrikanischen Goldsektor bleibt.

Gleichzeitig verschafft die Finanzierung über 15,0 Mio. CAD dem Unternehmen zusätzlichen Handlungsspielraum, um seine Entwicklungspläne konsequent umzusetzen. Mit der Erweiterung des Bohrprogramms auf 80.000 Meter signalisiert das Management zudem großes Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Enchi-Goldprojekts. Für chancenorientierte Anleger bleibt Newcore Gold (WKN: A2QATA) damit eine interessante Entwicklungsstory im Goldsektor - mit PFS, Finanzierung und aktivem Bohrprogramm als klaren Katalysatoren.

Wer diese spekulative Entwicklungsstory verfolgt, sollte die Aktie daher bewusst als risikoreichen Explorer- und Projektentwicklerwert einordnen. Das Chance-Risiko-Profil bleibt hoch, aber genau darin liegt bei einem erfolgreichen weiteren Projektfortschritt auch der besondere Reiz dieser Goldstory.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Newcore Gold Ltd. Unternehmensmeldungen vom 24.06.2026 (PFS), 16.06.2026 (Sewum-Bohrergebnisse), 02.06.2026 (Ausweitung Bohrprogramm), 28.05.2026 (Bought-Deal-Finanzierung), 06.05.2026 (Boin-Bohrergebnisse), 18.03.2026 (Ressourcenschätzung), SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation.

Technischer Hinweis / NI 43-101: Die technischen Angaben beruhen auf von Newcore Gold Ltd. veröffentlichten Unternehmensmeldungen und technischen Angaben. Nach Unternehmensangaben wurde die PFS unter Leitung von Lycopodium und unter Einbindung weiterer unabhängiger Fachberater bzw. Qualified Persons gemäß NI 43-101 erstellt; der vollständige unterstützende technische Bericht zur PFS soll innerhalb von 45 Tagen nach der PFS-Meldung auf SEDAR+ eingereicht werden. Die hier wiedergegebenen PFS-Daten beruhen daher auf der Unternehmensmeldung vom 24.06.2026 und sind im Kontext des noch einzureichenden technischen Berichts zu lesen. Bohrabschnitte sind, sofern nicht anders angegeben, Bohrlochlängen; wahre Mächtigkeiten können abweichen.

Dieser Werbeartikel wurde am 24.06.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Goldpreis-/FX-Volatilität; Finanzierungs-, Verwässerungs-, Genehmigungs-, Standort-, ESG-, Baukosten-, Betriebs-, Ressourcen- und Explorationsrisiken; politische und regulatorische Risiken in Ghana; technische Studien- und Umsetzungsrisiken; keine laufende Produktion; Totalverlustrisiko. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind durch Gold, PFS-Fortschritt, potenzielles Ressourcenwachstum, aktive Bohrprogramme, mögliche Projektweiterentwicklung und Neubewertung bei erfolgreichem De-Risking.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Berichte/Ressourcenschätzungen, öffentlich zugängliche Quellen, SRC-Rohstoff-Reports, historischer Kontext und qualitative Einordnung. Keine proprietären Kursmodelle, keine formalen Kursziele, keine Finanzanalyse. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant; Aktualisierung nur, soweit gesetzlich erforderlich oder redaktionell veranlasst.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Berichte/Ressourcenschätzungen, Finanzierungsmitteilungen und öffentlich zugängliche Informationen. Keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcenstatus, PFS-Kennzahlen, CAPEX/OPEX, Gehalten, Genehmigungsstand, Finanzierung, Newsflow und Rohstoff-/FX-Annahmen. Cash Costs und AISC sind Non-IFRS-Kennzahlen.

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung - soweit gesetzlich zulässig - auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6-24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Baukosten-, Betriebs-, ESG-, Standort-, Ressourcen- und Explorationsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um +/- 20%, höhere Investitions-/Betriebskosten, Projektverzögerungen oder Änderungen bei Genehmigungen/Finanzierung können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit Newcore Gold Ltd. eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige Investor-Relations- bzw. Marketingvereinbarung. Der Artikel wurde im Rahmen dieser bezahlten Beziehung erstellt/verbreitet. Eigene Positionen SRC/Autor(in) < 0,5%: nein; Netto-Positionen >= 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB-Rollen in den letzten 12 Monaten: keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit - teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5%.

II. Vergütung/Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit Newcore Gold Ltd. eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige Investor-Relations- bzw. Marketingvereinbarung. Der Beitrag ist eine Anzeige/Werbung bzw. ein Advertorial/IR-Promotiontext.

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an "US-Persons" i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt - sofern einschlägig - FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "planen", "könnte" u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA65118M1032