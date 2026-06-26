DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. Juni
=== 00:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Chicago Council on Global Affairs *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni Verbraucherpreise ex Nahrung PROHNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai *** 14:30 US/Index der Frühindikatoren Mai *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni PROGNOSE: 49,0 zuvor: 44,8 - GB/Easyjet plc, letzter Tag für formelles Übernahmeangebot von Castlelake ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
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June 26, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)
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