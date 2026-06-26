PEKING, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Anschluss an die Inspektionsreise des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping nach Dezhou in der ostchinesischen Provinz Shandong veröffentlichte CGTN einen Artikel zu der Frage, wie es China schafft, reichliche Ernten in dauerhaften Wohlstand für Landwirte umzuwandeln. Der Artikel beleuchtet die Bemühungen des Landes, die Ernährungssicherheit zu stärken und die ländliche Wiederbelebung voranzutreiben. Zudem sorgt das Land dafür, dass die mit dem Fortschritt verbundenen Vorteile lokalen Gemeinden zufließen.

Ein bisschen Tippen auf dem Handy und schon ist der Weizen verkauft.

So musste Wang Xiugang, ein Landwirt im Kreis Xiajin der Stadt Dezhou in der ostchinesischen Provinz Shandong, diesen Sommer nicht mehr stundenlang in der Schlange an einer Getreidesammelstelle stehen. Über eine mobile App konnte er eine Lieferzeit buchen, die Preise prüfen, die Ergebnisse der Qualitätsprüfung verfolgen und den gesamten Verkaufsprozess - vom Wiegen bis zur Bezahlung - in etwa 30 Minuten abwickeln.

Der Wandel vom Anstehen in der Warteschlange zum Getreideverkauf per Fingertipp lässt auf Chinas stetig voranschreitende Modernisierung der Landwirtschaft schließen.

Seit jeher sind Landwirtschaft, ländliche Gebiete und Landwirte oberste Prioritäten der Regierungsführung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Bei einem Inspektionsbesuch in Dezhou am Mittwoch betonte Xi, dass die Modernisierung der Landwirtschaft und der ländlichen Gebiete ein zentraler Faktor im Zuge der Modernisierung Chinas sei. Xi forderte konkrete Maßnahmen zur Stärkung des Sektors.

Die Sicherung der Reisversorgung des Landes

"Die sichere Versorgung mit Getreide und anderen wichtigen Agrarprodukten hat bei der landwirtschaftlichen Produktion oberste Priorität", sagte Xi bei einem Besuch eines Bauernhofs in Dezhou.

Seine Äußerungen sind von besonderer Bedeutung für eine Stadt, die oft als eine der wichtigsten Getreideanbauregionen Chinas bezeichnet wird. Obwohl Dezhou nur eine Fläche von etwas mehr als 10.000 Quadratkilometern umfasst, trägt die Stadt pro 100 Kilogramm Getreide, das landesweit produziert wird, mehr als ein Kilogramm bei.

In den letzten Jahren ist Dezhou zu einem Testgelände für Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft geworden. Die 2021 von der Stadt Dezhou zur Förderung der nationalen Ernährungssicherheit ins Leben gerufene Initiative "Dunbanliang" ist ein Programm zur Steigerung landwirtschaftlicher Erträge, das darauf abzielt, mehr als 1,5 Tonnen Getreide pro chinesischem Mu (rund 0,0667 Hektar) zu erzeugen. Bereits zwei Jahre später konnte Dezhou die erste Ein-Millionen-Mu-Dunbanliang-Zone des Landes vorzeigen.

Die Ertragszuwächse wurden durch hochwertige landwirtschaftliche Nutzflächen, modernisierte Bewässerungssysteme, verbesserte Saatgutsorten sowie integrierte Wasser- und Düngetechnologien ermöglicht. Bis 2025 waren die Ackerflächen in Dezhou, die den "Dunbanliang"-Standard erfüllen, auf 1,58 Millionen Mu angewachsen.

Die Bemühungen sind Teil einer umfassenderen landesweiten Initiative. Mehr als 90 % der chinesischen Getreideernte dieses Sommers ist eingebracht. Dabei ist eine weitere Rekordernte weitgehend gesichert.

Ernteerfolge für ein besseres Leben

Jedoch sind höhere Ernteerträge nur ein Teil davon.

Für viele Landwirte fangen die Schwierigkeiten erst nach der Ernte an. Begrenzte Flächen zum Trocknen des Getreides, Lagerverluste und schwankende Marktpreise können die Erträge schmälern.

Um diesen Problemen zu begegnen, haben die Behörden im Kreis Wucheng, ebenfalls in Dezhou, ein "Getreidebank"-Modell eingeführt. Landwirte können ihr Getreide dort lagern, es fachgerecht trocknen lassen und selbst entscheiden, wann sie es verkaufen. So werden Verluste reduziert und Erträge verbessert.

Die Initiative unterstreicht eine umfassendere Vision hinter Chinas Modernisierungsagenda für Landwirtschaft und ländliche Gebiete. Ziel ist nicht lediglich, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, sondern auch die Wiederbelebung des ländlichen Raums voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Landwirte die Früchte der Modernisierung ernten.

Dieses Ziel wurde auch während Xis Reise deutlich.

Zuhause beim Dorfbewohner Yu Xinhu im Dorf Xiyujia setzte sich Xi mit der Familie zusammen und erkundigte sich nach ihrem Alltag, ihrer Arbeit und ihrem Einkommen, dem Gesundheitszustand älterer Familienmitglieder sowie der Bildung der Kinder. Seine Fragen verdeutlichten ein zentrales Kriterium der ländlichen Entwicklung, nämlich ob die Landwirte spürbare Verbesserungen in ihrem Leben feststellen können.

Im Dorf Xiyujia werden die Fortschritte zunehmend sichtbar. Durch die integrierte Entwicklung von E-Commerce, Tourismus und Kulturwirtschaft können mehr als 3.000 Anwohner in der Umgebung an den Entwicklungschancen teilhaben. So erwirtschaftet ein Livestreaming-Zentrum ein kollektives Dorfeinkommen von rund einer Million Yuan im Jahr, während Bildungstourismus-Programme jedes Jahr mehr als 20.000 Besucher anziehen.

Wie Xi den Dorfbewohnern vor seiner Abreise sagte, besteht das oberste Ziel der Modernisierung darin, die Sehnsucht der Menschen nach einem besseren Leben zu erfüllen. Der wahre Erfolg einer reichlichen Ernte bemisst sich nicht nur am erzeugten Getreide, sondern am Wohlstand und an den Chancen für diejenigen, die es anbauen.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-turns-bumper-harvests-into-lasting-prosperity-for-farmers-1Of7MKxNpeM/p.html

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