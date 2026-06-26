Ein Industriekonzern nahe am Tiefpunkt, Anleger voller Zweifel - doch genau solche Phasen bergen oft die größten Chancen. Großinvestoren zeigen Interesse, die Comeback-Fantasie wächst und der Chart sendet erste positive Signale. Zu Recht unser Turbo der Woche.Die letzten Monate haben diesem Konzern alles abverlangt: regulatorischer Druck, nervöse Gläubiger und Anleger, die das Vertrauen zunehmend verloren haben. Kein einfaches Umfeld - aber genau deshalb jetzt so interessant.Denn die Fantasie einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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