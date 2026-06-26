© Foto: Richard B. Levine - picture alliance / PhotoshotBarclays wird deutlich optimistischer für Keurig Dr Pepper. Der geplante Konzernumbau verliert an Risiko - und könnte der Aktie neuen Schwung verleihen.Die Aktie von Keurig Dr Pepper könnte nach Einschätzung von Barclays vor einer Erholung stehen. Die Investmentbank hat das Papier von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 36 US-Dollar angehoben. Damit liegt die Bank über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall-Street-Analysten von 33,88 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Sorgen um Konzernumbau nehmen ab Im Mittelpunkt steht die geplante Abspaltung des Kaffeegeschäfts. Keurig Dr Pepper hatte im August angekündigt, seine Aktivitäten neu …
Enthaltene Werte: US49271V1008Den vollständigen Artikel lesen
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