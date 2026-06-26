Die Ölpreise haben am Donnerstagabend nach zunächst negativen Nachrichten wieder zugelegt. Nachdem der Preis für ein Barrel der weltweiten Referenzsorte Brent zeitweise um rund zwei Prozent gefallen war, drehte er am Nachmittag ins Plus. Am Abend beschleunigte sich der Anstieg, nachdem es in der Straße von Hormus zu einem Zwischenfall gekommen war.Das Wichtigste kurz und knapp:• Es gab gestern einen Zwischenfall im Golf von Oman, bei dem ein Schiff angegriffen wurde.• Die Ölpreise legten daher zu.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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