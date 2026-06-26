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THE NAGA GROUP AG BESTÄTIGT UMSATZERLÖSE FÜR GESCHÄFTSJAHR 2025 UND MELDET HÖHER ALS ERWARTETES EBITDA



26.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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THE NAGA GROUP AG BESTÄTIGT UMSATZERLÖSE FÜR GESCHÄFTSJAHR 2025 UND MELDET HÖHER ALS ERWARTETES EBITDA

Testiertes EBITDA von EUR 3,7 Mio. übertrifft den vorläufigen Wert um 12 %

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3,5 % bestätigt die robuste operative Geschäftsentwicklung

KI-Initiativen und die jüngst erhaltene MiCA-Zulassung stärken die Grundlage für künftiges Wachstum

Hamburg, 26. Juni 2026 - The NAGA Group AG (XETRA: N4G , ISIN: DE000A41YCM0 ), die Multi-Asset-Fintech-Gruppe hinter der NAGA-SuperApp "Naga One", hat heute ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die testierten Ergebnisse unterstreichen den erfolgreichen Abschluss der Transformationsphase von NAGA. So übertraf das EBITDA mit EUR 3,7 Mio. den am 12. Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Wert von EUR 3,3 Mio. um rund 12 %. Der Konzernumsatz wurde mit EUR 62,4 Mio. (GJ 2024: EUR 63,2 Mio.) bestätigt, während der währungsbereinigte Umsatz um 3,5 % auf EUR 65,4 Mio. anstieg. Das Geschäftsjahr 2025 markierte den Abschluss der operativen Transformation von NAGA nach der Fusion mit der ehemaligen CAPEX Group. Im Verlauf des Jahres schloss die Gesellschaft die Integration von Plattformen, Prozessen und Teams ab, optimierte ihr Betriebsmodell und reduzierte ihre Kostenbasis, während sie gleichzeitig weiter in künftiges Wachstum investierte. Die Marketinginvestitionen wurden um 15,6 % erhöht und führten zu einem Anstieg der neu finanzierten Konten um 37,5 %, während die Kosten der Kundenakquisition um 16,5 % gesenkt werden konnten. Gleichzeitig trug die vollständige Integration der ehemaligen CAPEX Group zu einer strukturell niedrigeren operativen Kostenbasis bei und schuf damit die Grundlage für eine künftig verbesserte Profitabilität. Die positiven Effekte dieser Maßnahmen spiegeln sich bereits in der Geschäftsentwicklung des Jahres 2026 wider. Wie bereits mit den vorläufigen Ergebnissen für das erste Quartal 2026 berichtet, erzielte NAGA erstmals in der Unternehmensgeschichte ein profitables erstes Quartal mit einem Konzernergebnis von EUR 0,5 Mio. (Q1 2025: EUR -1,7 Mio.). Das EBITDA stieg auf EUR 2,3 Mio. (Q1 2025: EUR 1,0 Mio.), während sich die EBITDA-Marge auf 15,8 % (Q1 2025: 6,1 %) verbesserte. Die verbesserte Profitabilität ist Ausdruck eines effizienteren Betriebsmodells, einer strukturell niedrigeren Kostenbasis sowie eines steigenden operativen Hebels. Darüber hinaus baut NAGA den Einsatz KI-gestützter Technologien in den Bereichen Marketing, Kundenservice und interner Prozesse kontinuierlich aus und verbessert dadurch die Skalierbarkeit sowie die Umsetzungsgeschwindigkeit innerhalb der gesamten Organisation. In den vergangenen Monaten hat NAGA die Grundlage für künftiges Wachstum durch weitere operative Verbesserungen, den verstärkten Einsatz KI-gestützter Technologien sowie die erfolgreiche Zulassung seiner europäischen Krypto-Aktivitäten nach der europäischen Verordnung über Kryptowerte (MiCA) weiter gestärkt. Gemeinsam verbessern diese Entwicklungen die operativen, technologischen und regulatorischen Fähigkeiten der Gesellschaft und stärken zugleich das SuperApp-Ökosystem, das Investieren, Social Trading, Zahlungsdienste und Krypto-Dienstleistungen auf einer einzigen Plattform vereint.



Octavian Patrascu, CEO der The NAGA Group, kommentiert: "Der testierte Konzernabschluss 2025 unterstreicht den erfolgreichen Abschluss einer wichtigen Transformationsphase für NAGA. Nach der Integration der CAPEX Group verfügen wir heute über ein schlankeres, effizienteres und zunehmend skalierbares Betriebsmodell. Der starke Start in das Jahr 2026 zeigt, dass sich diese Maßnahmen bereits in konkreten finanziellen Ergebnissen widerspiegeln. Gleichzeitig bauen wir unsere KI-Kompetenzen im gesamten Unternehmen weiter aus und haben kürzlich die MiCA-Zulassung für unsere europäischen Krypto-Aktivitäten erhalten. Gemeinsam stärken diese Entwicklungen die Grundlage für unsere nächste Wachstumsphase und unterstützen den weiteren Ausbau unseres SuperApp-Ökosystems."



Weitere Informationen Der vollständige Geschäftsbericht 2025 der The NAGA Group AG ist verfügbar unter https://group.naga.com/de/investor-relations/financial-reports .



Über NAGA NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.



Investor-Relations-Kontakt The NAGA Group AG

Jeremy Schlachter

CFO

ir@naga.com



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