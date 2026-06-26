+48% in Deutschland! Ocean Partners steigt bei Grande Portage ein

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Die Reaktion des Marktes ließ nicht lange auf sich warten.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,



die Aktie von Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) schoss in Deutschland um 48% nach oben und schloss bei 0,23 €, nachdem Anleger eine Unternehmensmeldung verarbeitet hatten, die sich als die bislang bedeutendste in der Geschichte des Unternehmens erweisen könnte.

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Diese Kursreaktion ist bemerkenswert.

Denn es handelte sich nicht um ein weiteres Bohrergebnis.

Nicht um ein weiteres Explorations-Update.

Sondern um eine kommerzielle Partnerschaft, die drei entscheidende Bausteine für das New-Amalga-Goldprojekt vereint: eine Eigenkapitalinvestition, einen langfristigen Abnahmevertrag (Offtake) sowie Zugang zu einer Baufinanzierung.

Für viele Investoren stellt sich deshalb unmittelbar eine einfache Frage:

Warum verpflichtet sich ein weltweit etabliertes Metallhandelshaus bereits in dieser Entwicklungsphase zu einem solchen Projekt?

Ein Blick hinter die Schlagzeile

Auf den ersten Blick wirkt die Meldung wie eine klassische Finanzierung.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass sie deutlich weitreichender ist.

Ocean Partners UK Limited hat mit Grande Portage verbindliche Term Sheets in drei zentralen Bereichen abgeschlossen.

Erstens beabsichtigt Ocean Partners, über einen kommerziellen Offtake-Vertrag bis zu 100% der Produktion von New Amalga während der ersten sieben Jahre des kommerziellen Betriebs abzunehmen.

Zweitens hat Ocean Partners zugestimmt, 6 Mio. CAD Eigenkapital zu einem Preis von 0,45 CAD je Aktie zu investieren - vorbehaltlich der endgültigen Vertragsunterzeichnung und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Drittens stellt Ocean Partners eine Bau- und Kostenüberschreitungsfinanzierung in Höhe von bis zu 25 Mio. US-Dollar bereit - ebenfalls vorbehaltlich der finalen Dokumentation und definierter Entwicklungsmeilensteine.

In ihrer Gesamtheit geht diese Vereinbarung weit über eine gewöhnliche Finanzierung hinaus.

Sie bringt einen strategischen Industriepartner an Bord, dessen Interessen langfristig mit der Entwicklung des Projekts verknüpft sind.

Für Ocean Partners ist das kein Neuland

Ein Detail fiel mir sofort ins Auge - und zwar nicht die Finanzierung selbst.

Sondern wer sie bereitstellt.

Ocean Partners baut sein Geschäftsmodell nicht darauf auf, spekulative Positionen in frühen Explorationsunternehmen einzugehen.

Das Unternehmen ist auf den internationalen Metallhandel, die Vermarktung von Konzentraten, Minenfinanzierungen und langfristige Offtake-Vereinbarungen spezialisiert - also genau auf jene Phase, in der sich Minen vom Entwicklungsprojekt zum Produzenten entwickeln.

Mit anderen Worten:

Genau das ist ihr Kerngeschäft.

Und Investoren müssen diese Meldung nicht isoliert betrachten.

Ocean Partners hat bereits zuvor ein ähnliches Modell umgesetzt - unter anderem bei Blue Lagoon Resources.

Dort begann die Zusammenarbeit ebenfalls mit einem Offtake-Abkommen und wurde später durch eine strategische Eigenkapitalbeteiligung ergänzt, als die Dome-Mountain-Mine die kommerzielle Produktion erreichte.

Die Struktur wirkt vertraut:

Ein Industriepartner.

Ein langfristiger Offtake.

Eine Beteiligung am Eigenkapital.

Und Unterstützung beim Übergang vom Projektentwickler zum Produzenten.

Heute befindet sich Blue Lagoon in der kommerziellen Produktion, und Ocean Partners kauft das dort produzierte Konzentrat im Rahmen des bestehenden Offtake-Vertrags.

Natürlich bedeutet das nicht, dass Grande Portage denselben Weg gehen wird.

Jedes Bergbauprojekt ist unterschiedlich.

Der Erfolg hängt von Geologie, Genehmigungen, Finanzierung, Baufortschritt und letztlich von der operativen Umsetzung ab.

Sie verlangten keinen Abschlag - sie zahlten einen Aufschlag

Finanzierungen im Junior-Mining-Sektor erfolgen nahezu immer unterhalb des aktuellen Börsenkurses.

Hier war es genau umgekehrt.

Ocean Partners erklärte sich bereit, 0,45 CAD je Aktie zu bezahlen, obwohl Grande Portage unmittelbar vor der Ankündigung bei etwa 0,25 CAD gehandelt wurde.

Das entspricht einem Aufschlag von rund 80% auf den damaligen Marktpreis.

Doch der Preis war nur ein Teil des Signals.

Ocean Partners akzeptierte zudem eine vertragliche Haltefrist von 24 Monaten für seine Beteiligung - vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.

Denken Sie einmal darüber nach.

Das ist keine Finanzierung, die darauf ausgelegt ist, Aktien nach der nächsten positiven Schlagzeile schnell wieder zu verkaufen.

Es handelt sich um Kapital, das an eine langfristige Geschäftsbeziehung, einen zukünftigen Offtake-Vertrag und einen möglichen Finanzierungsweg bis zum Minenbau gebunden ist.

Für ein Bergbauunternehmen in der Entwicklungsphase ist das ein außergewöhnlich starkes Signal.

Das große Gesamtbild

Leser sollten die zeitliche Abfolge im Hinterkopf behalten.

Wir haben Grande Portage erstmals bei etwa 0,20 CAD vorgestellt.

Kurz darauf stieg Eric Sprott zum größten Aktionär des Unternehmens auf und hält rund 19,9% der ausstehenden Aktien.

Die Aktie erreichte anschließend Kurse von bis zu 0,58 CAD, bevor sie wieder in den Bereich von etwa 0,25 CAD zurückfiel.

Während dieser Korrektur arbeitete das Management jedoch konsequent weiter an der Projektentwicklung.

Dazu gehörten technische Planungen, Umweltstudien, Genehmigungsverfahren sowie die weitere Entwicklung des Gesamtkonzepts für New Amalga.

Nun ist ein weltweit tätiges Unternehmen aus den Bereichen Metallhandel und Minenfinanzierung eingestiegen - mit einem Gesamtpaket bestehend aus:

einer Eigenkapitalinvestition zu einem Preis, der rund 80% über dem damaligen Börsenkurs liegt;

liegt; einer 24-monatigen vertraglichen Haltefrist für die Beteiligung;

für die Beteiligung; einem 7-jährigen Offtake-Vertrag , der bis zu 100% der Produktion während der ersten sieben Jahre des kommerziellen Betriebs umfasst; sowie

, der bis zu während der ersten sieben Jahre des kommerziellen Betriebs umfasst; sowie dem Zugang zu einer Bau- und Kostenüberschreitungsfinanzierung von bis zu 25 Mio. US-Dollar, vorbehaltlich der endgültigen Vertragsunterzeichnung und definierter Entwicklungsmeilensteine.

So verhalten sich erfahrene Industriepartner in der Regel nicht, wenn sie lediglich auf das nächste Bohrergebnis spekulieren.

So handeln sie, wenn sie glauben, dass sie möglicherweise den Bau einer zukünftigen Mine mitfinanzieren.

Und genau dieser Unterschied ist entscheidend.

Diese Geschichte dreht sich inzwischen nicht mehr ausschließlich um Erzgehalte, Unzen oder Explorationspotenzial.

Sie basiert nun auf klar beobachtbaren Fakten:

Eric Sprott hat investiert.

Ocean Partners hat investiert.

Ocean Partners zahlte einen Preis über dem Börsenkurs.

Ocean Partners akzeptierte eine zweijährige Haltefrist.

Ocean Partners hat ein vergleichbares kommerzielles Modell bereits erfolgreich umgesetzt.

Und der Markt reagierte entsprechend deutlich.

Natürlich beseitigt dies nicht die Risiken, die bei einem Bergbauunternehmen in der Entwicklungsphase weiterhin bestehen.

Die endgültigen Verträge müssen noch abgeschlossen werden.

Behördliche Genehmigungen stehen noch aus.

Entwicklungsmeilensteine müssen erreicht werden.

Und New Amalga muss weiterhin den Weg durch Genehmigungen, Finanzierung und Umsetzung erfolgreich bewältigen, bevor überhaupt eine endgültige Bau- oder Produktionsentscheidung getroffen werden kann.

Dennoch hat diese Ankündigung die Diskussion grundlegend verändert.

Grande Portage bittet Investoren nicht länger nur darum, sich vorzustellen, was aus dem Projekt werden könnte.

Das Unternehmen kann nun aufzeigen, was erfahrene Marktteilnehmer tatsächlich tun.



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