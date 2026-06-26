The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2026
ISIN Name
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA07C/22
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA07C/21
US84610WAXXX LIFE STORAGE 16/26
DE000A3E5XXX PCC SE ITV.21/26
US760759AXXX REPUBLIC SERVIC. 16/26
US337738AXXX FISERV 19/26
LU1279613XXX BGF-ASIAN GROW.LEAD.A2EOH INVESTMENT
DE000LB13XXX LBBW FESTZINS 20/26
DE000SLB8XXX LDSBK.SAAR IHS.846 VAR
XS2249859XXX SELECTA GRP 20/26 REGS
FR0013430XXX STE GENERALE 19/26 MTN
US95709TAXXX EVERGY KANSAS CENT. 2026
US489170AXXX KENNAMETAL INC. 18/28
XS2020698XXX OP YRITYSPA. 19/26 MTN
US842587CXXX THE SOUTHERN CO. 16/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2026
ISIN Name
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA07C/22
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA07C/21
US84610WAXXX LIFE STORAGE 16/26
DE000A3E5XXX PCC SE ITV.21/26
US760759AXXX REPUBLIC SERVIC. 16/26
US337738AXXX FISERV 19/26
LU1279613XXX BGF-ASIAN GROW.LEAD.A2EOH INVESTMENT
DE000LB13XXX LBBW FESTZINS 20/26
DE000SLB8XXX LDSBK.SAAR IHS.846 VAR
XS2249859XXX SELECTA GRP 20/26 REGS
FR0013430XXX STE GENERALE 19/26 MTN
US95709TAXXX EVERGY KANSAS CENT. 2026
US489170AXXX KENNAMETAL INC. 18/28
XS2020698XXX OP YRITYSPA. 19/26 MTN
US842587CXXX THE SOUTHERN CO. 16/26
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