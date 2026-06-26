Wer in Deutschland zu oft gegen Verkehrsregeln verstößt, muss mit Punkten in Flensburg oder sogar einem Fahrverbot rechnen. Doch bislang gab es Möglichkeiten, diese Konsequenzen auf andere Personen abzuwälzen. Damit soll ab Juli endgültig Schluss sein. In der Vergangenheit gab es eine Grauzone beim Handel mit Punkten für Verkehrsverstöße: Eine überfahrene Ampel, eine Geschwindigkeitsübertretung, ein zu geringer Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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