Linz (www.anleihencheck.de) - Vorgestern senkte die Ungarische Zentralbank (MNB) im Gleichschritt mit den Markterwartungen um 0,25% auf 6,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es werde nicht die letzte Zinssenkung für das Jahr 2026 gewesen sein. Zuletzt seien in Ungarn die Inflationszahlen nach unten revidiert worden. Der Konsumentenpreisindex für 2026 werde nur um 1,8% statt wie erwartet um 3,8% steigen. Für 2027 würden nur 2,3% statt 3,7% erwartet. Das seien sehr gute Neuigkeiten für die inflationsgebeutelte ungarische Wirtschaft. Dies gebe erheblichen Raum für Zinssenkungen in diesem und nächstem Jahr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de