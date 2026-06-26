Paukenschlag bei Zalando: Die Bafin hat eine Prüfung des gebilligten Konzernabschlusses von Zalando zum 31. Dezember 2025 sowie des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Die Folge: Für die Aktie, die sich zuletzt stark erholt hatte, geht es vorbörslich zweistellig abwärts. DER AKTIONÄR hatte Anleger im Vorfeld mehrfach vor der Aktie gewarnt. Konkret heißt es von der Bafin: Es "liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Zalando SE gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat." Die Prüfung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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