Der Sommer ist an der Börse oft wenig ergiebig für Anleger. Viele kennen die alte Börsenweisheit "Sell in May and go away but remember to come back in September". Demnach sollte man im Sommer am besten nicht investiert sein. DER AKTIONÄR blickt auf die historische Entwicklung bei den Papieren der Deutschen Bank in den Sommermonaten.Das Wichtigste kurz und knapp• Historisch ist der Juli für die Deutsche-Bank-Aktie besonders stark.• Die alte Börsenweisheit "Sell in May and go away" greift heute nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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