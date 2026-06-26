Apple erhöht die Preise für MacBooks und iPads teils um Hunderte Dollar. Der Grund: KI-Datencenter saugen den Speicherchip-Markt leer. Und beim iPhone droht die nächste Runde. Apple hat die Preise für mehrere seiner Mac- und iPad-Modelle angehoben und damit ein offenes Eingeständnis gemacht: Selbst der wertvollste Unterhaltungselektronikkonzern der Welt kann sich dem globalen Speicherchip-Schock nicht länger entziehen. Auslöser ist der rasante Ausbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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