So groß wie Jupiter, aber sehr viel leichter: Forscher:innen haben mithilfe der Daten der Nasa-Mission "Tess" zwei unerwartete Planeten entdeckt. Ihre Dichte ist vergleichbar mit der von Zuckerwatte. Ein Forschungsteam der Universitäten Oxford, Côte d'Azur und Birmingham hat bei der Auswertung von Daten der Nasa-Mission Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) zwei spannende neue Forschungsobjekte ausgemacht. Die Planeten TOI-791 b und TOI-791 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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