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ZTT auf der Intersolar Europe 2026: Stärke entlang der gesamten Industriekette als Motor für eine kohlenstoffarme Zukunft



26.06.2026 / 08:10 CET/CEST

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MÜNCHEN, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweit bedeutendste Veranstaltung des Jahres für saubere Energie ist da - und modernste Technologien halten Einzug in Europa! Vom 23. bis 25. Juni 2026 findet in München die Intersolar Europe statt, eine der weltweit führenden Fachmessen für erneuerbare Energien, auf der die fortschrittlichsten Technologien für saubere Energie sowie führende Akteure der Branche zusammenkommen. Jiangsu Zhongtian Technology (ZTT) meldet sich eindrucksvoll auf der Intersolar Europe (Stand C3.480) zurück und präsentiert seine Kerntechnologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette in den Bereichen PV, Energiespeicher und Wasserstoff, ergänzt durch ausgereifte Systemlösungen sowie eine nachweisliche Erfolgsbilanz in weltweiten Projekten. Mit anpassbaren, äußerst zuverlässigen und in der Praxis bewährten integrierten "New Energy+"-Lösungen stellt ZTT seine umfassende Kompetenz unter Beweis und lotet gemeinsam mit Partnern neue Wege für die globale Energiewende hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft aus. Am Eröffnungstag der Messe hielt ZTT fünf aufeinanderfolgende Fachvorträge zu fünf strategischen Bereichen: Energieinfrastruktur, PV-Mikronetze, Innovationen bei der Energiespeicherung, Kopplung mit grünem Wasserstoff und nachhaltige Entwicklung im Sinne der ESG-Kriterien. Die Fachvorträge boten einen umfassenden Überblick über die neuesten technologischen Fortschritte des Unternehmens sowie seine weltweite Umsetzungspraxis. Vor Ort unterzeichnete ZTT mit zwei ungarischen Kunden Aufträge über Energiespeicherschränke für Gewerbe und Industrie (C&I). Mithilfe der Vertriebs- und Projektressourcen zweier lokaler Energieunternehmen kann das Unternehmen regionale Energiespeicherprojekte für Gewerbe sowie Industrie (C&I) zügig umsetzen und seine Präsenz auf dem lokalen Endkundenmarkt weiter stärken. Dies schafft eine solide Grundlage für spätere Lieferungen in größeren Mengen sowie eine langfristige, intensive Zusammenarbeit und trägt zugleich zum stetigen Ausbau von Marktanteil und Einfluss im regionalen Energiespeichersektor bei. Während der gesamten Messe verfolgte ZTT eine mehrgleisige Strategie auf dem europäischen Markt und erzielte dabei auf mehreren Ebenen greifbare Ergebnisse: eine Partnerschaft für den Vertrieb von Energiespeicherlösungen mit einem lokalen europäischen Energieunternehmen, die neue Maßstäbe für die Zusammenarbeit zwischen China und Europa im Bereich der Energiespeicherung setzt;

ein langfristiger Rahmenvertrag mit Bulgariens größtem EPC-Auftragnehmer für Umspannwerke, der die Marktpräsenz in Osteuropa weiter festigt;

Absichtserklärungen (MoUs) zu Energiespeicherprodukten für Gewerbe und Industrie (C&I) mit einem europäischen EPC-Unternehmen sowie dessen Tochtergesellschaft und mit einem internationalen Unternehmen für Energietechnik als Grundlage für eine künftige enge Zusammenarbeit. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2999891/fc3dc0dc_9364_4db7_9b0d_b994cca997c2.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ztt-auf-der-intersolar-europe-2026-starke-entlang-der-gesamten-industriekette-als-motor-fur-eine-kohlenstoffarme-zukunft-302811572.html



26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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