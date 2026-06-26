Cyberversicherungen für Privatpersonen versprechen Hilfe bei Phishing, Identitätsdiebstahl und gehackten Bankkonten. Doch viele Schäden sind bereits durch Banken, andere Versicherungen oder gesetzliche Ansprüche abgedeckt. Wann ein Abschluss dennoch lohnt und wann die Policen nicht benötigt werden. Regelmäßig berichten wir und andere Medien über Betrugsfälle im Onlinebanking, in sozialen Netzwerken, beim Onlineshopping sowie bei Cloud- und Streamingdiensten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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