© Foto: picture alliance / dpaDie Europabörsen stehen vor einem schwachen Start, belastet durch den Tech-Ausverkauf, der Asiens Börsen einbrechen lässt. Der Ölpreis fällt weiter, Bitcoin pendelt um 60.000 US-Dollar.Der europäische Aktienmarkt steht vor einem tiefroten Handelsauftakt. Dem globalen Ausverkauf im Technologiesektor kann sich auch das deutsche Börsenbarometer nicht entziehen. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start indiziert der Broker IG den DAX rund 1,0 Prozent tiefer bei 24.780 Zählern. Damit droht dem deutschen Leitindex auf Wochensicht ein Minus von knapp einem Prozent, während die Marke von 25.000 Punkten erst einmal in weite Ferne rückt. Auch für den europäischen Auswahlindex Euro-Stoxx-50 und die …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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