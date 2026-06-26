Wenige Tage vor dem Ende der finalen Übergangsfrist für die europäische MiCA-Regulierung am Mittwoch (1. Juli) stehen zahlreiche Kryptobörsen noch immer ohne die nötige Lizenz zur Fortführung ihres Europageschäfts da. Auch Binance, die weltgrößte Kryptobörse nach Handelsvolumen, ist davon betroffen. Ob und wie es dort für Nutzer aus der EU weitergeht, ist derzeit offen. Viele sind sauer - und sie machen ihrem Unmut bei X Luft.• Binance hat den MiCA-Lizenzantrag in Griechenland wenige Tage vor dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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