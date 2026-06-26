BÖRSE AKTUELL: Asien weitet Wall-Street-Ausverkauf wegen teurer Hardware aus

Tech-Schock löst globalen Ausverkauf an den Börsen aus

Was passiert heute am Freitag, 26.06.26 an den Märkten? Ein massiver Ausverkauf im Technologiesektor belastet die globalen Finanzmärkte schwer. Ausgelöst durch drastische Preiserhöhungen bei Hardware und explodierende Chipkosten weiten die asiatischen Börsen den jüngsten Kurssturz der Wall Street dramatisch aus. Anleger flüchten weltweit aus Tech- und KI-Aktien.

?? Key Takeaways: Das Müssen Sie heute wissen

Tech-Sektor unter Druck: Steigende Kosten für Speicherchips zwingen Giganten wie Microsoft zu drastischen Preiserhöhungen (z. B. bei der Xbox). Apple verliert über 6 - die US-Tech-Futures rutschen tief ins Minus.

Historischer Crash in Asien: Der südkoreanische KOSPI stürzt um rekordverdächtige 7,7 - ab, Japans Nikkei verliert 4,4 - Aggressive Gewinnmitnahmen im Halbleiter- und KI-Sektor bestimmen das Bild.

Zinswende verschiebt sich: Die Fed (Williams) verschiebt das Erreichen des 2%-Inflationsziels offiziell auf 2028. Auch die EZB (Schnabel) warnt vor weiteren Zinserhöhungen, da die Inflation hartnäckig bleibt.

Ölpreis steigt nach Angriffen: Nach einem Raketenangriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus hat die UN die Evakuierung von Seeleuten gestoppt. Die geopolitischen Spannungen treiben die Öl- und Gaspreise wieder nach oben.

Schweizer Franken als Zufluchtsort: Während der US-Dollar leicht von seinen Höchstständen zurückfällt, profitiert der Schweizer Franken als sicherer Hafen von der Flucht aus den Aktienmärkten.

US-Aktien - Marktstimmung

US-Futures bauen Verluste aus - Tech-Sektor schwächelt weiter

Die US-Aktienfutures weiten ihre Verluste aus, da Tech-Aktien weiterhin keinen stabilen Boden finden. Die allgemeine Marktstimmung bleibt durch den gestrigen heftigen Ausverkauf bei Apple sowie die von Microsoft angekündigten weltweiten Preiserhöhungen für Xbox-Konsolen stark belastet.

Die Verluste werden von den Nasdaq-100-Futures angeführt:

Nasdaq 100 Futures (US100): -1,3%

S&P 500 Futures (US500): -0,7%

Russell 2000 Futures (US2000): -0,5%

Dow Jones Industrial Average Futures (US30): -0,3%

Euro Stoxx 50 Futures (EU50): -0,6%

?? Asiatisch-Pazifischer Markt

Asiatische Aktien stürzen nach Preiserhöhungen im Tech-Sektor von Rekordhochs

Die asiatischen Benchmarks erlitten einen schweren, breit angelegten Ausverkauf. Ausgelöst wurde dieser durch aggressive Gewinnmitnahmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und im Hardware-Sektor. Trotz eines hervorragenden Quartalsberichts von Micron drehte die Stimmung deutlich ins Negative, nachdem Apple um 6,1% einbrach und Microsoft die weltweiten Xbox-Preise aufgrund explodierender Kosten für Speicherchips und Komponenten um 150$ anhob.

KOSPI bricht um 7,7% ein - Radikale Gewinnmitnahmen im Tech-Bereich

Südkoreas KOSPI-Index verzeichnete einen massiven Einbruch um 7,7% und führte damit die regionalen Verluste an. Händler realisierten aggressiv Gewinne, nachdem der Index im zweiten Quartal eine fulminante Rallye von 70% hingelegt hatte. Die Woche endete für den Index mit einem Gesamtminus von 5%, da stark gelaufene KI-Hardware-Titel und Speicherhersteller massiv liquidiert wurden.

Nikkei verliert 4,4% bei breitem Halbleiter-Rückzug

Japans Nikkei 225 rutschte um 4,4% ab (wobei die JP225-Futures im Vergleich zur Vorwoche 4% einbüßten). Damit schlitterte der Index in eine scharfe technische Korrektur von seinen jüngsten Rekordhochs. Trotz des steilen Tagesverlusts bleibt der Nikkei im Monatsverlauf um 6% und im Quartal um 38% im Plus.

Chinesische Indizes verbuchen synchrone Verluste

Chinas Blue-Chip-Index Shanghai Composite verlor am Freitag 2,1% (SG20.cash: -0,8%), während der Hang Seng Index in Hongkong 1,9% tiefer schloss (CHN.cash: -1,3%). Das Handelsvolumen blieb in beiden Regionen aufgrund lokaler Feiertage stark gedämpft.

?? Wirtschaft, Zentralbanken - Politik

EZB-Direktorin Schnabel warnt vor weiteren Zinserhöhungen wegen Inflationsrisiken

Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, signalisierte, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik notwendig sein könnte, um die Inflation auf das 2%-Ziel zu senken. Sie betonte, dass das jüngste Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran keine Entwarnung für die Wirtschaft der Eurozone bedeute. Die Inflation im Mai lag bei 3,2%, und die EZB erwartet für das Gesamtjahr eine durchschnittliche Teuerungsrate von 3%.

Fed-Mitglied Williams sieht Geldpolitik "gut positioniert", verschiebt aber 2%-Ziel

Der Präsident der New York Fed, John Williams, erklärte, dass die aktuelle restriktive Geldpolitik angemessen sei. Dennoch verschob er den erwarteten Zeitrahmen für das Erreichen des 2%-Inflationsziels offiziell von 2027 auf 2028. Nach einem unerwartet hohen PCE-Wert von 4,1% verwies Williams auf anhaltende strukturelle Risiken, die durch den KI-Investitionsboom, Importzölle und den schwelenden Nahostkonflikt angeheizt werden.

Fed-Mitglied Goolsbee sieht Lichtblick im Dienstleistungssektor trotz Inflationssorgen

Austan Goolsbee, Präsident der Chicago Fed, merkte an, dass der heiße PCE-Bericht zwar für negative Schlagzeilen sorgte, die zugrunde liegenden Daten jedoch leichte Verbesserungen im Dienstleistungssektor zeigten. Er unterstrich den datenabhängigen Kurs der Notenbank und äußerte sich skeptisch gegenüber starren, langfristigen Prognosen (Forward Guidance), während er den grundlegenden Wert des "Dot Plots" anerkannte.

Kerninflation in Tokio beschleunigt sich im Juni auf 1,6%

Die Verbraucherpreise in Japans Hauptstadt stiegen im Jahresvergleich um 1,6% (nach 1,3% im Mai) und trafen damit die Konsensprognosen. Besonders wichtig: Der "Core-Core"-Index (ohne frische Lebensmittel und Energie) beschleunigte sich auf 1,9% (vorher 1,6%). Dies deutet darauf hin, dass die Energieschocks aus dem Nahen Osten und der sprunghafte Anstieg der Großhandelspreise im Mai (+6,3%) zunehmend auf andere Segmente wie Nahrungsmittel durchschlagen. Die Bank of Japan (BoJ) dürfte damit Kurs auf weitere Zinserhöhungen halten.

IMO stoppt Evakuierung von Seeleuten in der Straße von Hormus nach Raketenangriff

Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation der UN (IMO) hat ihre Großoperation zur Evakuierung von über 11.000 festsitzenden Seeleuten aus der Straße von Hormus vorerst ausgesetzt. Grund ist ein Raketenangriff auf das unter der Flagge Singapurs fahrende Containerschiff Ever Lovely nur 7,5 Seemeilen vor dem omanischen Hafen Dahit. Es wurden zwar keine Verletzten gemeldet, und das Schiff konnte seine Fahrt ohne Hilfe fortsetzen, doch IMO-Chef Arsenio Dominguez stoppte die Maßnahme, um solidere Sicherheitsgarantien einzufordern.

?? Devisenmarkt (Forex)

Der US-Dollar gibt leicht nach - Schweizer Franken als "sicherer Hafen" gefragt

Der US-Dollar-Index gab den zweiten Tag in Folge leicht nach (USDIDX: -0,1%), nachdem er am Mittwoch ein neues 13-Monats-Hoch erreicht hatte. Während die allgemeine Volatilität begrenzt bleibt, belastet die globale Aktienkorrektur risikosensitive Währungen wie den Australischen Dollar (AUDUSD: -0,2%).

Der Schweizer Franken zeigt sich unterdessen relativ stark, insbesondere gegenüber skandinavischen Währungen und europäischen Schwellenländern:

CHF/NOK: +0,4%

CHF/SEK: +1,3%

CHF/PLN: +0,25%

CHF/HUF: +0,6%

Das Paar EUR/USD notiert nahezu unverändert bei 1,1370.

??? Rohstoffe, Energie - Metalle

Rohöl erholt sich nach Angriffen im Nahen Osten - Erdgas setzt Gewinnserie fort

Die Rohölpreise legen nach den nächtlichen Angriffen auf Handelsschiffe im Nahen Osten wieder zu. Brent-Crude-Futures (OIL) steigen um 0,75%, während WTI-Rohöl-Futures (OIL.WTI) um 1,05% zulegen können. Parallel dazu steigt Erdgas (NATGAS) den dritten Handelstag in Folge und gewinnt weitere 0,7% hinzu.

Edelmetalle setzen Abwärtstrend fort

Die Edelmetalle rutschen weiter ins Minus, da Verkäufer das kurzfristige Kursgeschehen dominieren. Gold-Futures (GOLD) verloren 0,3% und notieren wieder bei rund 4.017$/Unze. Silber-Futures (SILVER) brachen um weitere 1,8% ein und sackten auf nahe 56,00$/Unze ab.

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