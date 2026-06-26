I-Pulse wird hochmoderne Halbleiter entwickeln, die die Reindustrialisierung der USA sowie die Ziele der nationalen Sicherheit unterstützen

Die Technologie von I-Pulse ermöglicht die kostengünstige Erschließung der riesigen, bislang ungenutzten geothermischen Energieressourcen der USA

Die Mitbegründer von I-Pulse, Robert Friedland, CEO, und Laurent Frescaline, CTO, gaben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit dem CHIPS-Forschungs- und Entwicklungsbüro des US-Handelsministeriums bekannt, die eine Förderung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar für die Weiterentwicklung der firmeneigenen Halbleiter- und Impulsleistungstechnologie von I-Pulse vorsieht.

"Mit der heute angekündigten Investition stärkt die Trump-Regierung die Kapazitäten der USA und treibt ihre Ziele im Bereich der nationalen Sicherheit und der Energiesicherheit voran", erklärte Secretary of Commerce Howard Lutnick.

Mitbegründer Robert Friedland erklärte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der US-Regierung, um unsere einzigartige, amerikanische Technologieplattform zum Wohle unserer großartigen Nation weiterzuentwickeln. Diese Förderung unterstützt die Entwicklung weltweit führender kritischer Komponenten im Bereich der Impulsleistungstechnologie, was weitreichende Auswirkungen auf die Energiesicherheit und die Landesverteidigung hat."

Die CHIPS-Förderung stärkt die Widerstandsfähigkeit der US-Lieferkette, indem sie die heimische Halbleiterproduktion ankurbelt und die Abhängigkeit von im Ausland hergestellten Halbleitern verringert. Das I-Pulse-Programm wird wichtige Ziele und Initiativen des CHIPS-Gesetzes umsetzen: die Förderung der amerikanischen Halbleiterforschung, die Stärkung der heimischen Produktionskapazitäten, die Heranbildung lokaler Fachkräfte im Halbleiterbereich sowie die Bereitstellung kommerzialisierter Produkte, die die globale Technologieführerschaft der USA unmittelbar stärken.

Die CHIPS-Förderung dient der Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Weiterentwicklung des US-amerikanischen Programms von I-Pulse, in dessen Rahmen Hochtemperatur- und Hochleistungs-Halbleiterkomponenten entwickelt werden. Die von I-Pulse entwickelte Halbleiter- und Impulsleistungsbohrtechnologie wird erhebliche, bislang ungenutzte geothermische Energiequellen in den Vereinigten Staaten erschließen und dabei auf inländische Lieferketten, Technologie sowie weltweit führendes Fachwissen zurückgreifen.

I-Pulse wird in Zusammenarbeit mit nationalen Forschungslabors, Universitäten und spezialisierten Herstellern in den Vereinigten Staaten Halbleiter aus Siliziumkarbid entwickeln. Im Rahmen des fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungsprogramms des Unternehmens sollen hochmoderne Festkörperschalter für hohe Temperaturen, hohe Ströme und hohe Spannungen auf den Markt gebracht werden. Diese Schalter finden in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen Einsatz, darunter im Untertagebau, bei der Gesteinszerkleinerung, in der Fertigung sowie in Verteidigungssystemen.

Die Siliziumkarbid-Schalter von I-Pulse werden eine beispiellose Bohrleistung unter Hochtemperaturbedingungen im Gestein ermöglichen. Für unsere bahnbrechende Technologie zur geothermischen Bohrung sind firmeneigene Hochtemperatur-Halbleiter und Kondensatoren erforderlich. I-Pulse nutzt Hochspannungsschalter, um extrem leistungsstarke elektrische Impulse auf heißen Granit und andere geothermische Formationen zu leiten. Diese starken elektrischen Impulse brechen das Gestein vor dem Bohrmeißel auf und machen es weich, wodurch sich die Bohrgeschwindigkeit vervielfacht und die Lebensdauer des Bohrmeißels erheblich verlängert wird. Die von I-Pulse entwickelten Komponenten werden in unsere Bohrplattform integriert, um die Bohrkosten massiv zu senken und damit den Bau der nächsten Generation fortschrittlicher Geothermiekraftwerke in den riesigen heißen, trockenen Granitformationen Amerikas zu ermöglichen. Fortschrittliche Geothermiekraftwerke werden dringend benötigt, um eine Grundlastversorgung mit sicherem, kostengünstigem Strom rund um die Uhr für unseren wachsenden Bestand an Rechenzentren und die heimische Industrie zu gewährleisten. Die Aktivitäten von I-Pulse im Bereich der Geothermie werden von der Tochtergesellschaft G-Pulse sowie von verschiedenen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Im Gegensatz zur Unbeständigkeit von Solar- und Windenergie ist die Wärme der Erde stets verfügbar, und ihre effiziente Nutzung wird alles verändern.

Einführungsvideo zu G-Pulse, einer Tochtergesellschaft von I-Pulse im Bereich Geothermie:

https://www.ipulse-group.com/g-pulse-video/

Live-Demonstration des I-Pulse-Werkzeugbohrverfahrens in Granit mit einer um eine Größenordnung

höheren Bohrgeschwindigkeit und einer deutlich verlängerten Lebensdauer des Bohrers:

https://www.ipulse-group.com/i-pulse-drill-video/

GEPULSTE LEISTUNG IST DIE DRITTE UND EFFIZIENTESTE

GRUNDLEGENDE METHODE ZUR NUTZUNG VON ELEKTRISCHER ENERGIE

Seit dem "Stromkrieg" des 19.Jahrhunderts zwischen Thomas Edison und Nikola Tesla hat die Welt keine neue Entwicklungsstufe in der Nutzung von Elektrizität durch die Menschheit mehr erlebt. Nun, nach fast zwei Jahrzehnten der Forschung und Entwicklung, schreibt I-Pulse diese Geschichte neu. I-Pulse hat Pionierarbeit bei der Anwendung der Hochpulsleistungstechnologie geleistet, um die Nutzung elektrischer Energie über die traditionellen Anwendungsbereiche von Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) hinaus zu revolutionieren. Die bahnbrechende Technologie von I-Pulse ermöglicht die Freisetzung kurzer, aber äußerst leistungsstarker elektrischer Entladungen unter Verwendung nur eines Bruchteils der gespeicherten Energie. Ausgehend von der winzigen Energiemenge, die in einem Handy-Akku enthalten ist, komprimieren wir diese kleine Energiemenge sicher und wiederholt innerhalb von weniger als zehn Millionstel Sekunden zu einer Leistung, die der eines Kernkraftwerks entspricht. Die gepulste Leistungstechnologie von I-Pulse sorgt für bahnbrechende Veränderungen in einer Reihe von Branchen, darunter Bergbau, Erkundung mineralischer Ressourcen, Geothermie, Fertigung, Verteidigung und Landwirtschaft. In Zukunft wird die gepulste Leistung die effizienteste Methode zur Nutzung elektrischer Energie sein, wenn die Menschheit den Mond und den Mars besiedelt.

Robert Friedland sagte: "Die CHIPS-Förderung wird von unserem Team bei I-Pulse Albuquerque genutzt, das von Dr. Rick Spielman und Dr. Randy Curry geleitet wird, welche die größte Konzentration von Experten auf dem Gebiet der gepulsten Leistung anführen werden, die jemals in einem amerikanischen Unternehmen versammelt war. Albuquerque, der Sitz der Sandia National Laboratories und des US Air Force Research Laboratory, ist das weltweite Zentrum der Forschung im Bereich der gepulsten Leistung. Gerade in den Sandia National Laboratories, die sich direkt neben unseren Labors befinden, leitete Dr. Spielman die Entwicklung der "Z-Machine", des weltweit leistungsstärksten Beschleunigers im Bereich der gepulsten Energie."

Um mehr über die "Z Machine" zu erfahren, besuchen Sie:

https://www.sandia.gov/z-machine/

Um mehr über gepulste Leistung und die Geschichte der

Sandia National Labs zu erfahren:

Klicken Sie hier, um das Dokument online zu lesen

"Impulsleistungstechnologien wurden erstmals in den 1960er Jahren von den Sandia National Laboratories eingesetzt, um die Wirkung von Waffen zu simulieren", erklärte Dr. Rick Spielman, President von I-Pulse Albuquerque und Chief Scientist der I-Pulse Group. "Heute wird I-Pulse mit bahnbrechenden Produkten und Fähigkeiten Impulsstromtechnologien für den zivilen Sektor bereitstellen. Die CHIPS-Förderung wird es uns ermöglichen, Halbleiter zu entwickeln, die den Einsatz von Impulsstrom in einer Vielzahl von kommerziellen und militärischen Anwendungen ermöglichen. I-Pulse ist stolz darauf, eine zu 100 amerikanische Initiative anzuführen, um dieses neue industrielle Paradigma zu etablieren

"Die auf Siliziumkarbid basierende Technologie der nächsten Generation von I-Pulse stellt einen Durchbruch für den Einsatz unter extremen Bedingungen dar", sagte Bill Frauenhofer, Executive Director für Investitionen und Innovation im Halbleiterbereich im Handelsministerium. "Die Hochleistungs-Hochfrequenzschalter und Gehäuse von I-Pulse sind so konzipiert, dass sie starken Erschütterungen und extremen Temperaturen standhalten, und ermöglichen es damit wichtigen Branchen, bisherige technische Grenzen zu überwinden."

ÜBER I-PULSE

I-Pulse ist ein US-amerikanisches Privatunternehmen, das von Robert Friedland und Laurent Frescaline gemeinsam gegründet wurde, um die Hochleistungs-Impulstechnologie in zivilen Bereichen einzusetzen. Die I-Pulse-Technologie bei der kurze, aber äußerst leistungsstarke elektrische Entladungen wiederholt komprimiert und freigesetzt werden birgt das Potenzial, entscheidende globale Herausforderungen anzugehen, wie beispielsweise die Erschließung wettbewerbsfähiger geothermischer Grundlast-Energiequellen, die effiziente Gewinnung kritischer Mineralien im Bergbau und bei der Gesteinszerkleinerung, nicht-invasive hochauflösende Mineral- und Wasserkundeprogramme, den Pflanzenschutz in der Landwirtschaft sowie bahnbrechende Lösungen für Schweiß-, Umform- und Crimpverfahren im industriellen Maßstab. I-Pulse wurde 2007 gegründet und unterhält Standorte in Albuquerque (New Mexico), Detroit (Michigan) und Toulouse (Frankreich).

Besuchen Sie www.ipulse-group.com um mehr zu erfahren, und folgen Sie @I-Pulse Group auf LinkedIn

Folgen Sie Robert Friedland auf X: @robert_ivanhoe

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