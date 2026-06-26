Biotech-News: Emyria meldet erste positive Signale im Depressionsprogramm bei therapieresistenter Depression

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Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) hat frühe klinische Daten aus dem ersten Patientenkollektiv seines Depressionsbehandlungsprogramms vorgelegt. Die Ergebnisse stammen aus dem nationalen Empax-Zentrennetzwerk und sollen auf der International Mental Health Conference 2026 in Gold Coast präsentiert werden. Es handelt sich um das zweite größere Behandlungsprogramm des Unternehmens, das auf dem bereits etablierten PTSD-Programm aufbaut.

Erste klinische Signale aus dem Behandlungsprogramm

Im ersten analysierten Kollektiv von zehn Patienten, die sowohl eine Ausgangsbewertung als auch eine Nachbeobachtung mindestens drei Monate nach Abschluss der Behandlung erhielten, zeigten sich klinisch signifikante Verbesserungen in Depression, Trauma-Symptomen sowie in Lebensqualität und Alltagsfunktion. Alle Veränderungen waren statistisch signifikant.

Besonders auffällig ist die durchschnittliche Reduktion der Depressionssymptome um 6,8 Punkte von 16,8 auf 10,0. Grundlage der Messung ist der QIDS-SR16 (Quick Inventory of Depressive Symptomatology, Self-Report), ein standardisierter Fragebogen zur Erfassung der Schwere depressiver Symptome.

Hoher ungedeckter Bedarf im Bereich psychischer Erkrankungen

Psychische Erkrankungen zählen in Australien zu den größten Treibern der Krankheitslast und stehen nur hinter Krebs. Mehr als 9% der Bevölkerung, rund 2 Millionen Menschen, leben mit Depressionen. Etwa ein Drittel spricht nicht ausreichend auf Standardtherapien an und fällt damit in die Gruppe der sogenannten therapieresistenten Depression (TRD). Daraus ergibt sich eine Betroffenenzahl im hohen sechsstelligen Bereich.

Die Daten unterstreichen damit die klinische Relevanz des adressierten Patientensegments und die strukturelle Versorgungslücke im australischen Gesundheitssystem.

Ausbau des nationalen Behandlungsnetzwerks und Finanzierung

Emyria betreibt derzeit zwei Behandlungsprogramme über vier aktive Empax-Kliniken hinweg und bereitet die Eröffnung einer fünften Klinik in New South Wales vor. Die Standorte decken bereits die vier bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens ab.

Die Behandlung von PTSD und TRD erfolgt dabei zunehmend unter Einbindung von privaten Krankenversicherungen und weiteren Finanzierungsquellen. Dies wird als Hinweis auf eine wachsende systemische Unterstützung der Programme gewertet.

Regulatorisches Umfeld zeigt zunehmende Öffnung

Im Mai 2026 hat die Therapeutic Goods Administration den sogenannten Authorised-Prescriber-Zugang erweitert. Dadurch kann eine breitere Gruppe von Ärzten die entsprechenden Therapien verordnen. Emyria interpretiert diese Entwicklung als Zeichen wachsender regulatorischer Akzeptanz sowie als pragmatische Anpassung zur Unterstützung der Programmausweitung.

Einschränkungen der frühen Datenauswertung

Die vorliegenden Ergebnisse sind als frühe klinische Signale einzuordnen. Es bestehen mehrere methodische Einschränkungen:

• Kleine Stichprobe mit nur 10 Patienten, wodurch einzelne Werte den Durchschnitt stark beeinflussen können.

• Die analysierte Gruppe ist eine Teilmenge von mehr als 20 Patienten im Programm.

• Follow-up-Zeiten variieren zwischen 3 und 14 Monaten nach Behandlungsende.

Damit handelt es sich um eine explorative Datenauswertung und nicht um einen Wirksamkeitsnachweis.

CSO Dr Michael Winlo kommentierte die Ergebnisse wie folgt:



"Jeder Patient in unserer ersten analysierten Depressionskohorte zeigte signifikante Verbesserungen bei Depressions- und Traumasymptomen, Lebensqualität und alltäglicher Funktionsfähigkeit. Dies ist besonders ermutigend, da es sich um Personen handelt, die zuvor mit therapieresistenter Depression lebten, einem großen ungedeckten Bedarf im Bereich der psychischen Gesundheit. Diese Art von Real-World-Daten hilft uns, unsere Versorgungsmodelle sowohl in unseren TRD- als auch PTSD-Programmen weiter zu verbessern. Wir freuen uns darauf, weitere Ergebnisse zu teilen, während wir skalieren."

Mit den ersten klinischen Signalen aus dem Depressionsprogramm gewinnt Emyria früh Einblick in die potenzielle Wirksamkeit seines skalierbaren Behandlungsansatzes im wachsenden Markt für therapieresistente Depression.

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Quellen:

ASX:EMD - Emyria Depression Program Shows Positive Results

https://emyria.com/

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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