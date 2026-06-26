DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas höher

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Freitag im Verlauf leicht nach oben. Dabei dürfte er mit Blick auf die Aktinemärkte von der dort steigenden Volatilität profitieren. Auf der anderen Seite zeichnet sich ab, dass es zu einer sogenannten KI-Inflation kommen wird, was eher vorsichtger stimmen dürfte.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 11 Ticks auf 127,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,55 Prozent und das Tagestief bei 127,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.807 Kontrakte. Der Datenkalender ist bis zu den US-Daten am Nachmittag leer.

Die Renditen von Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren haben bei 2,84 Prozent den tiefsten Stand seit mehr als drei Monaten erreicht. Die Zinsstrategen der Helaba weisen darauf hin, dass es dabei zu einer erneuten Verflachung der Zinsstrukturkurve gekommen ist, denn die Notenbanken halten trotz rückläufiger Energiepreise ihren falkenhaften Ton bei und wollen Zinserhöhungen nicht ausschließen.

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June 26, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)

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