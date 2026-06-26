© Foto: Dall-EBitcoin und Altcoins rutschen nach den US-Inflationsdaten weiter ab - befeuert der Tech-Ausverkauf jetzt die nächste längere Durststrecke?Während Bitcoin mit einem Minus von 2,75 Prozent am Freitagmorgen bei 59.827 US-Dollar notiert, trifft die Verkaufswelle viele Altcoins noch härter. Unter den größten Kryptowährungen verliert Ethereum mit einem Minus von 5,18 Prozent auf 1.546 US-Dollar am stärksten. XRP gibt um 4,65 Prozent auf 1,02 US-Dollar nach. Dogecoin verliert 3,11 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen schrumpft um 1,92 Prozent auf rund 2,06 Billionen US-Dollar. Der Kursrutsch löste erneut eine Welle von Zwangsliquidationen aus. Nach Daten von CoinGlass …
Enthaltene Werte: BTC~USD,DOGE~USD,XRP~USD,ETH~USD,ETH~EURDen vollständigen Artikel lesen
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