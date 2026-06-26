Bielefeld / Halle (Westf.) (ots) -Das Klinikum Bielefeld hat Dr. med. Güclü Adigüzel mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zum Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Standort Halle (Westf.) berufen. Der 53-jährige Facharzt hatte die Klinik bereits seit dem 1. Oktober 2025 kommissarisch geleitet und in dieser Zeit wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung gesetzt.Unter seiner Leitung wurden die operativen Kapazitäten am Standort erweitert, neue Behandlungsverfahren etabliert und er genießt bereits jetzt hohe Anerkennung für seine Tätigkeiten vor Ort. "Ziel aller Maßnahmen ist es, die Versorgung der Patientinnen und Patienten kontinuierlich zu verbessern und das Leistungsspektrum der Klinik zukunftsorientiert auszubauen. Dr. Adigüzel hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll gezeigt, mit welcher fachlichen Expertise, Führungsstärke und Innovationskraft er die Unfallchirurgie und Orthopädie in Halle weiterentwickelt. Mit seiner Berufung zum Chefarzt setzen wir auf Kontinuität und eine nachhaltige Stärkung des Standortes", erklärt Michael Ackermann, Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld.Die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie behandelt das gesamte Spektrum akuter und chronischer Erkrankungen des Bewegungsapparates. Neben der Versorgung von Unfallverletzungen zählen moderne operative und konservative Therapieverfahren ebenso zum Leistungsspektrum wie die Behandlung von Gelenk- und Knochenverletzungen sowie die Alterstraumatologie. Speziell am Standort Halle (Westf.) werden mit Dr. Adigüzel die endoprothetischen Leistungen für Hüfte und Knie ausgebaut. Dabei stehen eine patientenorientierte Versorgung, moderne Operationsverfahren und eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit im Mittelpunkt.Die Klinik ist Teil des standortübergreifenden Medizinischen Zentrums für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin unter der Leitung von Universitätsprofessor Dr. med. Bernd Bittersohl. Im Zentrum stehen die Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der Bewegungs- und Funktionsfähigkeit der Patientinnen und Patienten. Durch die enge Zusammenarbeit der Fachbereiche profitieren diese von einer umfassenden Versorgung auf höchstem medizinischem Niveau. Moderne Diagnostik und Therapie werden dabei mit Forschung und Lehre verknüpft, um Behandlungsmethoden kontinuierlich weiterzuentwickeln.Kurzvita Dr. med. Güclü AdigüzelDr. med. Güclü Adigüzel wurde in Bielefeld geboren und studierte Humanmedizin an der Universität Münster. Nach der Approbation im Jahr 2004 begann er seine ärztliche Laufbahn in der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie des Franziskus Hospital Bielefeld.Zum 1. November 2012 wechselte er an das Klinikum Bielefeld und trat seine Tätigkeit als Assistenzarzt in der Klinik für Unfallchirurgie am Standort Bielefeld-Mitte an. Bereits im August 2013 erlangte er die Anerkennung als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Im Oktober 2014 wurde er zum Oberarzt ernannt. Nach erfolgreichem Abschluss der Zusatzweiterbildung "Spezielle Unfallchirurgie" übernahm er die Funktion des leitenden Oberarztes der Klinik für Unfallchirurgie.Seit dem 1. Oktober 2025 leitete Dr. Adigüzel die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Standort Halle (Westf.) zunächst kommissarisch. Mit seiner nun erfolgten Berufung zum Chefarzt übernimmt er die Leitung der Klinik nun dauerhaft.Der verheiratete Vater von zwei Kindern ist seiner Heimatregion Ostwestfalen-Lippe seit jeher eng verbunden und verfügt über langjährige Erfahrung in der modernen Unfallchirurgie und Orthopädie. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Möglichkeit, die erfolgreiche Entwicklung des Standortes Halle gemeinsam mit meinem Team fortzuführen. Unser Ziel ist es, die wohnortnahe und qualitativ hochwertige Versorgung der Menschen in der Region weiter auszubauen und medizinisch neue Akzente zu setzen", sagt Dr. Adigüzel.Pressekontakt:Nadja JüstelLeiterin UnternehmenskommunikationKlinikum BielefeldUnternehmenskommunikationTeutoburger Straße 50, 33604 BielefeldE-Mail: nadja.juestel@klinikumbielefeld.deTelefon: +49 05 21. 5 81 - 20 83Mobil: +49 01 72. 2 69 7429Internet: www.klinikumbielefeld.deOriginal-Content von: Klinikum Bielefeld gem. GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81981/6302592