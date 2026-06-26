Datum der Anmeldung:
24.06.2026
Aktenzeichen:
B5-67/26
Unternehmen:
Capitol Meridian Partners LP, Washington, D.C., USA; mittelbarer Erwerb von Anteilen an und alleiniger Kontrolle über RH Aero LLC, Mason, Ohio/USA und RH Aero Systems GmbH, Biberach
Produktmärkte:
Bodenabfertigungsgeräte (Ground Support Equipment), Luftfahrtwerkzeuge
24.06.2026
Aktenzeichen:
B5-67/26
Unternehmen:
Capitol Meridian Partners LP, Washington, D.C., USA; mittelbarer Erwerb von Anteilen an und alleiniger Kontrolle über RH Aero LLC, Mason, Ohio/USA und RH Aero Systems GmbH, Biberach
Produktmärkte:
Bodenabfertigungsgeräte (Ground Support Equipment), Luftfahrtwerkzeuge
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