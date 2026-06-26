

EQS-Media / 26.06.2026 / 09:41 CET/CEST

Emerald Horizon Börsengang Ringing the Bell an der Wiener Börse Emerald Horizon Management, Prof. Dr. Robert Holzmann (Vice President International Relations), ), Florian Wagner (CEO), MMag. Philipp Pölzl (Vice President Operations) © PicDrop GmbH Abdruck für redaktionelle Zwecke honorarfreiDatum: 26. Juni 2026

Emerald Horizon AG startet Handel an der Wiener Börse Erstnotiz im Amtlichen Handel - Referenzpreis EUR 760,00 je Aktie

GRAZ, 26. Juni 2026 - Die Emerald Horizon AG (ISIN AT0000A3UZE1, Börsenkürzel: SMRX) hat heute, am 26. Juni 2026, den Handel an der Wiener Börse aufgenommen. Die Erstnotiz erfolgt im Amtlichen Handel (Official Market) über das Handelssystem Xetra T7. Der Referenzpreis beträgt EUR 760,00 je Aktie und entspricht einer Bewertung des Unternehmens vor dem Listing von rund EUR 797,7 Millionen. Den Auftakt des ersten Handelstages bildete das traditionelle Läuten der Börsenglocke durch CEO Florian Wagner, VP MMag. Philipp Pölzl und VP Prof. Dr. Robert Holzmann. "Der heutige Tag markiert den Beginn eines neuen Kapitels - eines, das nun ganz offiziell von Transparenz, Verantwortung und einem langfristigen Engagement für den Aufbau sauberer Energieinfrastruktur für Europa und darüber hinaus geprägt ist." - CEO Florian Wagner. Hinter dem Börsenkürzel SMRX steht der Technologiekern von Emerald Horizon: Das marktreife Hybrid-Speichersystem DUALstore PLUS verbindet eine LFP-Batterie mit einem Molten-Salt-Wärmespeicher und einer KI-gestützten Steuerung und macht Strom aus erneuerbaren Quellen rund um die Uhr planbar verfügbar. Ergänzt wird es durch ADES, einen thoriumbasierten, beschleunigergetriebenen subkritischen Mikroreaktor, der sichere, CO2-freie Grundlast liefern soll - ohne Uran, ohne selbsterhaltende Kettenreaktion. Für durchgehende Handelsliquidität sorgen die Market Maker Baader Bank AG sowie Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.

ÜBER EMERALD HORIZON Die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz entwickelt unter der Marke SMRX Technologien zur Dekarbonisierung der Energieversorgung - von hybriden Energiespeichersystemen bis zu modularen Reaktoren der nächsten Generation. Ziel des Unternehmens ist eine sichere, skalierbare und weltweit einsetzbare Grundlast-Energie ohne die Nachteile der alten Kernkrafttechnologie.

Für mehr Informationen: www.emerald-horizon.com

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Schlagwort(e): Finanzen



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