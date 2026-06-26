Berlin (ots) -Vom Deutschen Städtetag kommt die Forderung, die Anpassung an die Hitze zur Pflicht zu machen.Vizepräsident Uwe Conradt sagte am Freitag im rbb24 Inforadio, weil das aktuell eine freiwillige Aufgabe ist, hätten die klammen Kommunen nicht genug Geld dafür: "Im Großen ist es auch so, Klimaschutz, Klimaanpassung, Hitzevorsorge sind keine kommunalen Pflichtaufgaben. Und das bedeutet bei uns eben auch, es sind freiwillige Aufgaben. Die können nur aus den Geldern bezahlt werden, die am Ende überhaupt noch übrigbleiben."Zwar gebe es gute Förderprogramme, so Conradt, die kämen aber nicht überall an, "weil wer nicht die Co-Finanzierung leisten kann, wer kein Personal hat für Beantragung und Durchführung, der wird auch nicht die Förderprogramme nutzen."Der Oberbürgermeister von Saarbrücken plädierte deshalb dafür, den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu einer Pflichtaufgabe zu machen. "Und dann müssen entsprechend auch die Gelder bereitgestellt werden. Das ist das Prinzip, wer bestellt, bezahlt."Das Interview können Sie hier nachhören: Interview - Conradt (CDU) fordert Umdenken beim Hitzeschutz in Städten | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/06/26/hitzeschutz-staedte-nothilfe-massnahmen-uwe-conradt.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6302625