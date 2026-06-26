© Foto: picture alliance / dpaDie Europabörsen sind am Freitag schwach gestartet, belastet durch den Tech-Ausverkauf, der Asiens Börsen einbrechen lässt. Der Ölpreis fällt weiter, Gold hält sich stabil.Der europäische Aktienmarkt ist mit Verlusten in den Handel am Freitag gestartet. Dem globalen Ausverkauf im Technologiesektor kann sich auch das deutsche Börsenbarometer nicht entziehen. Aktuell (Stand 09:20 Uhr) fällt der DAX rund 0,7 Prozent auf 24.816 Zählern. Damit droht dem deutschen Leitindex auf Wochensicht ein Minus von rund einem Prozent, während die Marke von 25.000 Punkten erst einmal in weite Ferne rückt. Größte Verlierer im DAX sind Zalando (-7,0%) und Infineon (-2,7%), während Volkswagen und Beiersdorf …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,XD0002742XXX,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE