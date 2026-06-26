© Foto: OpenAIAramco lädt wieder Öl in Ras Tanura, doch der Angriff in Hormus schürt neue Zweifel: Droht dem Markt der nächste Schock?Saudi Aramco hat am Freitag nach einer fast viermonatigen Unterbrechung die Ölverladung an seinem Terminal Ras Tanura im Golf wieder aufgenommen, wie Schifffahrtsdaten der LSEG zeigen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Produzenten im Nahen Osten trotz eines Schiffsangriffs in der Straße von Hormuz ihre Pläne zur Steigerung der Exporte vorantreiben, wie Reuters berichtet. Im Vorfeld des Interimsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zur Beendigung des Krieges und zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus, durch die früher ein Fünftel der weltweiten Öl- …
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