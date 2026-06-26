Wien (ots) -- Paulina Emilia Aumayr gewinnt den Hauptpreis 2026- STRABAG ART Award zum 31. Mal vergeben- STRABAG ART Award 2027-2032: Fokus auf SüdosteuropaDer STRABAG ART Award, einer der höchstdotierten privaten Kunstpreise Österreichs für Malerei und Zeichnung, wurde zum 31. Mal vergeben. Der Hauptpreis 2026 geht an die österreichische Künstlerin Paulina Emilia Aumayr. Die Jury begründete die Entscheidung mit Aumayrs eindringlicher thematischer Auseinandersetzung und ihrer überzeugenden Bildsprache, in der gesellschaftliche Spannungsfelder sichtbar gemacht und grundlegende Fragen nach Macht, Verletzlichkeit und sozialen Strukturen verhandelt werden. Neben dem Hauptpreis wurden vier Anerkennungspreise vergeben."Meine Motive speisen sich aus banalen Szenen - Körper, Tiere, Objekte, die in einem intimen Umfeld verortet sind. Hunde interessieren mich in ihrer Ambivalenz zwischen Nähe, Loyalität und potenzieller Bedrohung. Verzerrung und Überlagerung markieren einen Moment, in dem das Vertraute instabil wird: Intimität kippt in Gewalt, wobei beide Zustände gleichzeitig existieren. Mich interessiert weniger die Darstellung einzelner Situationen als die Systeme und Strukturen, die solche Zustände hervorbringen und stabilisieren." (Paulina Emilia Aumayr, Hauptpreisträgerin STRABAG ART Award 2026)Die Preisträger:innen des STRABAG ART Award 2026Hauptpreis:- Paulina Emilia Aumayr (AT)Anerkennungen erhielten:- Daniel Hölzl (AT / DE)- Tassilo Lantermann (DE)- Tanya Pioniker (RU / DE)- Marko Šajn (SI)Der STRABAG ART Award 2026 in Zahlen- 738 Einreichungen- 50 Nominierte- 4 Anerkennungspreise- 1 HauptpreisWas die Gewinner:innen erwartet- 48.000 Euro Preisgeld insgesamt: 16.000 Euro Hauptpreis, je 8.000 Euro Anerkennungspreis- Gruppenausstellung mit den prämierten Arbeiten: 26.06.-10.07.2026- Einzelausstellung in der STRABAG ART Site in Wien- Einladung zu einem Artist-in-Residence Aufenthalt in den STRABAG ART Studios in Wien- Ankäufe für die STRABAG ART Collection: Dauerausstellung in einem der europaweiten Konzerngebäude von STRABAG SEJury STRABAG ART Award 2026- Anna-Catharina Gebbers Kuratorin Hamburger Bahnhof, Berlin- Alenka Gregoric Künstl. Direktorin Cukrarna, Ljubljana- Johan Holten Direktor ARKEN Museum für zeitgenössische Kunst, Kopenhagen- Angela Stief Direktorin ALBERTINA modern, Wien- Sebastian Haselsteiner Leitung STRABAG ART, WienSTRABAG ART Award 2027-2032"Für die Periode 2027 bis 2029 sind Bulgarien, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien gemeinsam mit dem Heimatmarkt des Unternehmens, Österreich, eingeladen, Teil dieses künstlerischen Dialogs zu werden. Direkt anschließend, von 2030 bis 2032, werden es Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo und Kroatien sein. Als Baukonzern ist STRABAG in diesen Regionen seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, stark präsent und trägt dort maßgeblich zur Gestaltung der gebauten Umwelt bei. Umso bemerkenswerter ist es, dass dieser Raum bislang im Kontext unserer Kunstförderung noch nicht erschlossen wurde. Südosteuropa verfügt über eine junge und progressive Kunstszene, die es zu entdecken gilt." (Sebastian Haselsteiner, Head STRABAG ART)"Für unseren Konzern ist dies eine wichtige Region. Wir arbeiten an moderner Infrastruktur in den Bereichen Mobilität oder Wasserversorgung und begleiten die wirtschaftliche Entwicklung. Der STRABAG ART Award wird künstlerischen Stimmen Raum geben, die den gesellschaftlichen Fortschritt in Südosteuropa reflektieren und mitgestalten." (Stefan Kratochwill, CEO STRABAG SE)Foto- und ZusatzmaterialEntdecken Sie die künstlerischen Positionen der Preisträger:innen im Detail: Werk- und Porträtfotos, Impressionen der Jurysitzung (April 2026) sowie ein umfangreicher Katalog mit Texten zu den Preisträger:innen, einem Vorwort des CEO, Jury- und Künstler:innenstatements und allgemeinen Informationen zum STRABAG ART Award stehen zum Download bereit. Alle relevanten Angaben finden Sie direkt in den Dateinamen.Pressematerialien & Fotos zum Download (https://www.dropbox.com/scl/fo/y53z793571plq652p1nx0/AFJR6eEsxG8ljFNZoSX_d5A?rlkey=su9z7l4559aud386k11q75i54&st=z12kpatz&dl=0)Pressekontakt:STRABAG ART | Donau-City-Str. 9, 1220 WienTel: +43/1/22422-1850 | art@strabag.art | www.strabag.artOriginal-Content von: STRABAG AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33120/6302647