DJ MÄRKTE EUROPA/DAX leichter - Zalando kräftig unter Druck

DOW JONES--Mit Abgaben zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Freitag im frühen Verlauf. Der DAX reduziert sich um 0,6 Prozent auf 24.834 Punkte und gibt damit die Vortagesgewinne größtenteils wieder ab. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,4 Prozent auf 6.243 Punkte. Mit Abgaben zeigen sich Technologiewerte, der entsprechende Branchen-Index verzeichnet ein Minus von 0,5 Prozent. Teilnehmer verweisen auf die kräftigen Verluste des Sektors in Asien, wo Händler wiederum auf Apple deuten - der US-Technologieriese will mit Preiserhöhungen steigende Chipkosten kompensieren. Für Verunsicherung sorgt zudem ein Bericht, wonach OpenAI ihren Börsengang möglicherweise verschieben könnte.

Die Aktien von Infineon geben im DAX um 2,3 Prozent nach. Für die Papiere von Aixtron und Suss Microtec geht es um 2 bzw. 0,5 Prozent nach unten. In Europa fallen ASML um 0,6 Prozent und STMicro werden 2,3 Prozent tiefer gehandelt. Der Markt sei besorgt über die sprunghaft steigenden Kosten für Speicherchips. Der massive KI-Ausbau entwickele sich zu einem neuen Katalysator für die Inflation, heißt es. Volkswirte sprechen bereits von der zu erwartenden KI-Inflation. Die Auswirkungen dieser Chip-Knappheit seien durch die jüngsten Maßnahmen von Apple unterstrichen worden.

Im Fokus stehen auch die Entwicklungen im Nahen Osten. Die iranischen Revolutionsgarden haben am Donnerstag ein unter der Flagge Singapurs fahrendes Frachtschiff in der Straße von Hormus angegriffen. Dies erklärten zwei hochrangige US-Beamte und stellten damit das in der vergangenen Woche zwischen den USA und dem Iran geschlossene Abkommen zur Beendigung der Kämpfe und zur Wiedereröffnung der lebenswichtigen Seestraße auf die Probe. Öl reagierte kurzfristig mit Aufschlägen, aktuell verliert ein Barrel der Sorte Brent allerdings wieder 2,2 Prozent auf 73,62 Dollar.

Der Euro legt zum US-Dollar leicht zu: Nach Ansicht des Präsidenten der New Yorker Fed, John Williams, ist der aktuelle geldpolitische Kurs gut positioniert, um die Inflation wieder auf das 2-Prozentziel der Federal Reserve zu bringen. Gleichzeitig räumte er aber ein, dass die Risiken für das doppelte Mandat der Fed fortbestünden. "Die Finanzmärkte haben die Erwartungen für US-Zinserhöhungen in diesem Jahr leicht zurückgeschraubt", so Volkswirtin Samara Hammoud von CBA. Die Renditen von US-Staatsanleihen gingen zurück, da US-Indikatoren darauf hindeuteten, dass die Fed möglicherweise nicht so restriktiv agieren müsse, wie es der Markt derzeit einpreise.

Größter Verlierer im DAX sind Zalando, die um 6.8 Prozent nachgeben. Grund ist die Nachricht, dass die deutsche Finanzaufsicht Bafin den Konzernabschluss des Online-Bekleidungshändlers für das vergangene Jahr einer genauen Prüfung unterzieht. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass man darin gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, heißt es von der Bafin zur Begründung.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.242,68 -0,4 -24,85 6.267,53 7,8 Stoxx-50 5.351,16 -0,4 -23,52 5.374,68 8,8 DAX 24.833,93 -0,6 -160,90 24.994,83 1,4 MDAX 31.749,63 -0,7 -223,01 27.039,42 3,7 TecDAX 3.863,46 -0,8 -29,26 3.091,28 6,6 SDAX 17.725,67 -0,7 -128,81 13.062,07 3,2 FTSE 10.490,28 -0,4 -39,61 10.529,89 5,6 CAC 8.407,47 -0,3 -24,14 8.431,61 3,2 SMI 14.181,11 -0,4 -50,85 14.231,96 6,9 ATX 6.421,36 -1,0 -67,19 6.488,55 20,6 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:30 Uhr EUR/USD 1,1375 +0,1 0,0006 1,1369 1,1386 EUR/JPY 183,92 -0,0 -0,0200 183,94 184,0600 EUR/CHF 0,9202 -0,1 -0,0009 0,9211 0,9215 EUR/GBP 0,862 +0,1 0,0004 0,8616 0,8615 USD/JPY 161,66 -0,1 -0,1200 161,78 161,6300 GBP/USD 1,3195 +0,0 0,0004 1,3191 1,3212 USD/CNY 6,8028 +0,1 0,0052 6,7976 6,7976 USD/CNH 6,8075 +0,1 0,0069 6,8006 6,7994 AUS/USD 0,6892 -0,2 -0,0016 0,6908 0,6918 Bitcoin/USD 60.459,52 +1,8 1.093,32 59.366,20 59.203,17 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 70,27 -2,3 -1,65 71,92 Brent/ICE 73,62 -2,2 -1,64 75,26 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.029,07 +0,1 3,07 4.026,00 Silber 57,93 +0,1 0,06 57,87 Platin 1.606,50 +0,3 5,46 1.601,04 (Angaben ohne Gewähr) ===

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