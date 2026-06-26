Leverkusen (ots) -Nach einer Brustkrebserkrankung ist die medizinische Behandlung irgendwann abgeschlossen. Doch für viele Frauen endet der Weg zurück in den eigenen Körper damit noch nicht. Nach Mastektomie, Wiederaufbau und Narben bleibt oft das Gefühl, dass etwas fehlt - sichtbar, aber auch emotional."Körperlich ist man vielleicht geheilt", beschreibt Sabine dieses Gefühl, "aber psychisch gar nicht, weil man sich nicht komplett fühlen kann." Auch Miriam kennt diese Lücke. Sie vermied es, sich im Fitnessstudio oder am Strand oben ohne zu zeigen: "Ich möchte nicht diese entsetzten oder mitleidigen Blicke", sagt sie. "Ich will wieder ich selbst sein."Genau hier setzt die Kampagne wiederganzich von Bepanthen an. Seit 2020 ermöglicht die Initiative jährlich drei Frauen nach Brustkrebserkrankung und Mastektomie eine kostenfreie fotorealistische Brustwarzentätowierung.Eine sichtbare Mamille ist dabei weit mehr als ein optisches Detail. Sie kann den Blick in den Spiegel verändern, helfen, den eigenen Körper wieder vollständiger wahrzunehmen, und für viele Betroffene ein wichtiger Schritt sein, die Erkrankung auch emotional ein Stück weiter hinter sich zu lassen.Heute übernehmen zwar immer mehr Krankenkassen die Kosten für medizinische Tätowierungen. Dennoch erhält nicht jede Frau eine Zusage. Auch in diesen Fällen ermöglicht die Bepanthen-Initiative wiederganzich eine Perspektive: Drei Frauen erhalten jährlich eine kostenfreie fotorealistische Mamillen-Tätowierung bei dem auf medizinische Tätowierungen spezialisierten, renommierten Tattoo-Künstler Andy Engel.Die Ausschreibung läuft noch bis einschließlich Sonntag, den 19. Juli 2026, unter www.wiederganzich.de.Was die fotorealistische Mamillen-Tätowierung bedeuten kann, lässt sich oft nur schwer in Worte fassen. Für Miriam war der Moment des ersten Blicks in den Spiegel nach der Tätowierung ein Gefühl der Rückkehr zu sich selbst: "Ich habe mich gesehen - endlich wieder ich."Pressekontakt:Marte Schöning, Bayer Vital GmbHTel. +49 151 14-104247E-Mail: marte.schoening@bayer.comOriginal-Content von: Bayer Vital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113164/6302681