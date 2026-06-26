© Foto: UnsplashHöhere Preise für MacBooks und iPads - Anleger fühlen sich veräppelt, die Apple-Aktie verliert mehr als sechs Prozent.Apple hat sich dazu entschieden, die Preise für zahlreiche MacBook-Modelle, iPads sowie weiteres Zubehör deutlich anzuheben. Die Aktie des iPhone-Konzerns reagiert mit Verlusten und schloss zuletzt 6,12 Prozent tiefer bei 275,15 US-Dollar und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit mehr als einem Jahr. Nach Angaben von Apple seien die rasant steigenden Kosten für Speicher- und Speichermodule inzwischen so hoch, dass Preiserhöhungen bei mehreren Produkten unausweichlich geworden seien. Gleichzeitig ließ der Konzern ausdrücklich offen, künftig weitere Geräte zu …
Enthaltene Werte: US0378331005Den vollständigen Artikel lesen
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