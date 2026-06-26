Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) reitet im Jahr 2026 auf einer echten Erfolgswelle. Nachdem das Papier des Windkraftanlagen-Herstellers seit Jahresbeginn bereits eine beeindruckende Rallye aufs Parkett gelegt hat und die operative Marge im ersten Quartal deutlich gesteigert werden konnte, folgt nun der nächste operative Paukenschlag. Der Hamburger MDax-Konzern meldet einen entscheidenden Durchbruch bei einem seiner wichtigsten europäischen Großprojekte: Für den gigantischen 392-Megawatt-Windpark "Pestera II" in Rumänien hat offiziell die Fertigung der Turbinen begonnen. Anleger horchen auf, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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