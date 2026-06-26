WIESBADEN (ots) -
(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)
Montag, 29.06.2026
(Nr. N043) Bruttoinvestitionen des Staates, Jahre 2000-2025/1. Quartal 2026
(Nr. 223) Deutsche Erfolge im Finale des Europäischen Statistikwettbewerbs 2026
(Nr. 224) Ausbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG), Jahr 2025
(Nr. 225) Kirschenernte (erste Schätzung), Jahr 2026
Dienstag, 30.06.2026
(Nr. 226) Außenhandelspreise, Mai 2026
(Nr. 227) Umsatz im Einzelhandel, Mai 2026
(Nr. 228) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Mai 2026
(Nr. 27) Zahl der Woche: Anlagen zur Kühlung in neugebauten Wohn- und Bürogebäuden, Jahre 2015-2025
(Nr. 229) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juni 2026 (im Laufe des Tages)
Mittwoch, 01.07.2026
(Nr. 230) Geburtenrate (zusammengefasste Geburtenziffer), Jahr 2025
(Nr. N044) Auszug aus dem Elternhaus in Deutschland und der EU, Jahr 2025
Donnerstag, 02.07.2026
(Nr. 231) Auszubildende in der Pflege (Pflegefachfrau/-mann, endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
(Nr. N045) Hitzebedingte Krankenhausbehandlungen und Sterbefälle, Jahre 2004-2024
Freitag, 03.07.2026
(Nr. 232) Adoptionen, Jahr 2025
(Nr. 233) Energieverbrauch im Straßenverkehr, Jahr 2024
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6302705
(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)
Montag, 29.06.2026
(Nr. N043) Bruttoinvestitionen des Staates, Jahre 2000-2025/1. Quartal 2026
(Nr. 223) Deutsche Erfolge im Finale des Europäischen Statistikwettbewerbs 2026
(Nr. 224) Ausbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG), Jahr 2025
(Nr. 225) Kirschenernte (erste Schätzung), Jahr 2026
Dienstag, 30.06.2026
(Nr. 226) Außenhandelspreise, Mai 2026
(Nr. 227) Umsatz im Einzelhandel, Mai 2026
(Nr. 228) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Mai 2026
(Nr. 27) Zahl der Woche: Anlagen zur Kühlung in neugebauten Wohn- und Bürogebäuden, Jahre 2015-2025
(Nr. 229) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juni 2026 (im Laufe des Tages)
Mittwoch, 01.07.2026
(Nr. 230) Geburtenrate (zusammengefasste Geburtenziffer), Jahr 2025
(Nr. N044) Auszug aus dem Elternhaus in Deutschland und der EU, Jahr 2025
Donnerstag, 02.07.2026
(Nr. 231) Auszubildende in der Pflege (Pflegefachfrau/-mann, endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
(Nr. N045) Hitzebedingte Krankenhausbehandlungen und Sterbefälle, Jahre 2004-2024
Freitag, 03.07.2026
(Nr. 232) Adoptionen, Jahr 2025
(Nr. 233) Energieverbrauch im Straßenverkehr, Jahr 2024
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6302705
© 2026 news aktuell