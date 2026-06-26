München (ots) -Kurze Abkühlung in der Mittagspause: Während Angestellte und Arbeiter in weiten Teilen Deutschlands unter Temperaturen von 35 Grad und mehr ächzen, drehen Mitarbeiter auf dem Münchner Büro-Campus "Neue Balan" im 50-Meter-Außenpool ein paar Runden zur Abkühlung.Der Campus an der Münchner Stadtteilgrenze zu Haidhausen ist damit eine deutschlandweite Besonderheit: Gerade bei sehr sommerlichen Temperaturen ist der Pool ganztags nicht nur ein beliebter Treffpunkt, sondern ein echter Quell des Wohlbefindens. Denn kurze Abkühlungsphasen helfen an heißen Tagen dabei, den Kreislauf zu entlasten, die Konzentrationsfähigkeit zu erhalten und hitzebedingte Ermüdung zu verringern.Maximilian von der Leyen, Vorstand der Allgemeinen SÜDBODEN, die den Campus "Neue Balan" umgesetzt hat: "Der Pool im Zentrum der Bürogebäude ist einer von vielen Bausteinen, um Kreativität und Spaß in den Business-Alltag zu bringen."Selbst europaweit ist der Pool auf dem Campus eine absolute Ausnahme - und gerade in immer heißer werdenden Sommern ein außergewöhnlicher Grund, ins Büro zu kommen.Über die Allgemeine SÜDBODENSeit 1998 entwickelt und verwaltet die Allgemeine SÜDBODEN Grundbesitz AG gewerbliche Immobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Grünwald bei München investiert im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und schafft durch anspruchsvolle Architektur optimale Arbeitsumfelder für innovative Unternehmen - ganz im Zeichen von New Work. Zur Entwicklungsleistung des Unternehmens, einem der führenden Projektentwickler für Gewerbe in Süddeutschland, gehören Büro- und Logistikimmobilien mit einer Mietfläche von ca. 290.000 m².Pressekontakt:SCRIVO CommunicationsAnsprechpartner: Johannes BoosLachnerstraße 33D-80639 München+49 89 45235080johannes.boos@scrivo.dewww.scrivo.deOriginal-Content von: Allgemeine SÜDBODEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180647/6302704