Das ist schon ein seltsamer Chart. Da schießt der Aktienkurs der The NAGA Group Mitte April 2026 ohne erkennbaren Grund um 270 Prozent auf in der Spitze mehr als 5 Euro in die Höhe - um seitdem wieder kontinuierlich abzubröckeln. Knapp 50 Prozent des Zwischenhochs sind nun jedenfalls wieder futsch. Dabei hat der Anbieter der Tradingplattform mit Wurzeln im CFD-Handel in der Zwischenzeit ordentliche Q1-Zahlen sowie ein umfassendes Update zur KI-Strategie vorgelegt. Zudem hat NAGA kürzlich die in der Branche so begehrte MiCA-Zulassung (MiCA = Markets in Crypto-Assets) für Kryptodienstleistungen in der gesamten EU erhalten. Last but not least hat das Unternehmen nun auch seinen Geschäftsbericht für 2025 vorgelegt. Bislang gab es nur die bereits im Februar kommunizierten Eckdaten zu Umsatz und EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen)....Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de