Oer-Erkenschwick (ots) -Nasse Wände, ein muffiger Geruch, Schimmel und bröckelnder Putz: Für viele Eigenheimbesitzer in Nordrhein-Westfalen ist ein feuchter Keller seit Jahren ein bekanntes Problem. Trotzdem bleibt eine dauerhafte Lösung oft aus. Stattdessen folgen teure Sanierungen, die nur für kurze Zeit wirken. Warum das so ist, welche Ursachen hinter wiederkehrender Kellerfeuchtigkeit stecken und weshalb eine Abdichtung von innen in vielen Fällen der sinnvollere Weg ist, erfahren Sie hier.Viele Hausbesitzer wünschen sich einen Keller, den sie frei nutzen können - etwa als Lagerraum, Hobbyraum oder wertvollen Teil der eigenen Immobilie. In der Realität zeigt sich jedoch häufig ein anderes Bild: feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmel oder bröckelnder Putz. In schweren Fällen dringt Wasser sogar sichtbar durch Wände oder Bodenplatte ein. Der Keller wird dadurch zunehmend unbrauchbar, während die Schäden an der Bausubstanz weiter voranschreiten. Betroffene leben mit dem Problem oft über Jahre hinweg und investieren nicht selten hohe Summen in Sanierungen, die zunächst Erfolg versprechen. Nach einigen Jahren treten jedoch häufig erneut Feuchtigkeitsschäden auf. Viele angebotene Lösungen wirken teuer, ohne dass für Eigentümer klar erkennbar ist, welche Maßnahmen tatsächlich langfristig funktionieren. "Wer immer wieder saniert, ohne die eigentliche Ursache zu beseitigen, wirft nicht nur Geld zum Fenster hinaus, sondern riskiert auch, dass sich die Schäden an der Bausubstanz weiter vertiefen und der Wert der Immobilie dauerhaft sinkt", erklärt Damian Kupczak, Geschäftsführer der DK Dry GmbH & Co. KG."Es gibt durchaus Verfahren, mit denen sich Feuchtigkeit nicht nur kurzfristig eindämmen, sondern dauerhaft direkt im Mauerwerk beseitigen lässt. Entscheidend ist dabei, die tatsächliche Ursache des Problems zu erkennen", sagt Damian Kupczak. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Feuchtigkeitsschäden, Schimmelproblemen und Bauwerksabdichtungen. Als ausgebildeter Maurer, staatlich geprüfter Bodenleger sowie Sachverständiger für Bauschäden und Schimmelbekämpfung bringt er umfassende praktische Erfahrung aus dem Bauwesen mit. Seine Spezialisierung auf Kellerabdichtung entstand dabei nicht zuletzt aus eigener Betroffenheit: Auch er selbst war einst mit einem feuchten Keller konfrontiert und suchte gezielt nach einer Lösung, die nicht nur kurzfristig funktioniert. Heute führt Damian Kupczak die DK Dry GmbH & Co. KG innerhalb des Franchise-Verbunds AbdichtungsPartner Heise GmbH und hat sich unter dem Namen Abdichtung Partner-Bochum aus Oer-Erkenschwick nachhaltige Kellerabdichtung spezialisiert. Statt pauschal auf klassische Verfahren zu setzen, verfolgt das Unternehmen einen klar lösungsorientierten Ansatz: Nicht die Methode steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, welche Maßnahme das jeweilige Problem tatsächlich dauerhaft beseitigt. Sein Grundsatz lautet deshalb: Für jedes Problem gibt es eine Lösung.Warum klassische Abdichtungen oft keine dauerhafte Lösung bietenFeuchtigkeit im Keller entsteht meist nicht plötzlich. Über Jahre dringt Wasser in das Mauerwerk ein, verteilt sich dort in feinen Hohlräumen und verstärkt die Schäden schrittweise. Viele herkömmliche Sanierungen setzen dennoch vor allem außen an: Außenwände werden freigelegt und abgedichtet. Was zunächst logisch klingt, greift in der Praxis jedoch häufig zu kurz. Vor allem bei Gebäuden, die vor 1980 errichtet wurden, bleibt das eigentliche Problem oft bestehen. Der Grund: In vielen dieser Häuser wurden Streifenfundamente verbaut, über die weiterhin Feuchtigkeit in das Mauerwerk gelangen kann. Eine reine Außenabdichtung stoppt die Feuchtigkeitsaufnahme im Material daher nicht zwangsläufig. Nach einigen Jahren treten feuchte Stellen, Schimmel oder bröckelnder Putz deshalb nicht selten erneut auf.Hinzu kommt ein weiterer Problempunkt: Feuchtigkeit wird in der Praxis häufig falsch gemessen oder falsch bewertet. Entscheidungen beruhen dadurch teilweise auf ungenauen Ursachenanalysen. "Qualität beginnt bereits bei der Bestandsaufnahme. Wer Symptome und Ursachen nicht sauber voneinander trennt, wird das Problem nie wirklich lösen - unabhängig davon, welches Verfahren eingesetzt wird", betont Damian Kupczak.Ältere Gebäude in NRW als besondere HerausforderungGerade in Nordrhein-Westfalen stehen zahlreiche ältere Immobilien, deren bauliche Struktur moderne Abdichtungslösungen erschwert. Viele Eigentümer gehen davon aus, dass eine Außenabdichtung automatisch die beste Lösung darstellt. Tatsächlich ist diese Vorgehensweise jedoch nicht immer dauerhaft wirksam.So besitzen vor allem ältere Gebäude häufig Konstruktionen, bei denen Feuchtigkeit weiterhin über Fundamente oder kapillare Wege in das Mauerwerk gelangt - selbst dann, wenn die Außenwand bereits abgedichtet wurde. Gleichzeitig sind umfangreiche Erdarbeiten oft teuer, aufwendig und nicht immer vollständig umsetzbar. Hinzu kommt, dass manche Keller bereits so stark durchfeuchtet sind, dass Wasser sichtbar durch Wände oder Bodenplatten eindringt. "Entscheidend ist deshalb immer die Frage, woher die Feuchtigkeit tatsächlich kommt. Ohne präzise Analyse wird oft an der falschen Stelle saniert", erklärt Damian Kupczak. Genau deshalb setzt die DK Dry GmbH & Co. KG vor jeder Maßnahme auf eine detaillierte Bestandsaufnahme, bei der Ursachen und sichtbare Symptome klar voneinander getrennt werden.DK Dry GmbH & Co. KG: Mit dem Rekristallisationsverfahren die Feuchtigkeit dauerhaft stoppenWährend viele klassische Methoden versuchen, Wasser von außen fernzuhalten, setzt die DK Dry GmbH & Co. KG als spezialisierter Abdichtungspartner aus Bochum gezielt auf Verfahren, die direkt im Mauerwerk ansetzen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das sogenannte Rekristallisationsverfahren. Hierbei werden spezielle mineralische Stoffe auf die freigelegte Wand aufgetragen. Diese dringen tief in die Poren und Kapillaren des Mauerwerks ein und reagieren dort mit vorhandener Feuchtigkeit. Es entstehen Kristallstrukturen, die die feinen Wege des Wassers dauerhaft verschließen.Der besondere Vorteil: Das Verfahren arbeitet gerade bei vorhandener Feuchtigkeit besonders effektiv. Kommt später erneut Wasser mit dem Material in Kontakt, wachsen die Kristalle weiter und verstärken die Abdichtung zusätzlich. Ergänzend kommt ein spezieller Sanierputz zum Einsatz, der wasserabweisend und gleichzeitig diffusionsoffen ist. Dadurch kann Feuchtigkeit reguliert werden, ohne dass sich erneut Kondenswasser bildet. "Wir schaffen keine kurzfristige kosmetische Lösung, sondern ein Ergebnis, das dauerhaft funktioniert", betont Damian Kupczak. Gleichzeitig bleibt der Eingriff in die Bausubstanz vergleichsweise gering, da in vielen Fällen keine aufwendigen Erdarbeiten oder großflächigen Aufstemmarbeiten notwendig sind.Individuelle Analyse statt pauschaler StandardlösungKein Keller ist wie der andere und nicht jede Feuchtigkeit entsteht aus denselben Gründen. In manchen Fällen liegt die Ursache tatsächlich im Mauerwerk selbst, in anderen Fällen spielen defekte Dachrinnen, unzureichende Entwässerung oder falsch eingeschätzte Feuchtigkeitswerte eine entscheidende Rolle. Eine pauschale Standardlösung gibt es entsprechend nicht. Bei der DK Dry GmbH & Co. KG beginnt daher jede Sanierung mit einer präzisen Analyse vor Ort. Erst danach lässt sich entscheiden, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind. Damian Kupczak bringt hierfür nicht nur jahrzehntelange praktische Erfahrung aus dem Bauwesen mit, sondern verfügt zusätzlich über Qualifikationen als Sachverständiger für Bauschäden und Schimmelbekämpfung. Erst wenn die tatsächliche Ursache der Feuchtigkeit feststeht, wird über das passende Verfahren entschieden.Gemeinsam mit seinem Team verfolgt er dabei einen klaren Ansatz: Nicht eine bestimmte Methode steht im Mittelpunkt, sondern die Lösung des individuellen Problems. "Für jedes Schadensbild braucht es die passende Strategie. Wer pauschal immer dieselbe Methode verkauft, wird vielen Gebäuden schlicht nicht gerecht", erklärt er.DK Dry GmbH & Co. KG: Dauerhafte Trockenlegung statt immer neuer ReparaturenFür viele Eigentümer geht es längst nicht mehr nur um einen feuchten Keller. Es geht um Unsicherheit, wiederkehrende Kosten und die Sorge um den Wert der eigenen Immobilie. Genau deshalb wünschen sich Betroffene vor allem eines: eine Lösung, die dauerhaft funktioniert. Die DK Dry GmbH & Co. KG setzt dabei auf individuelle Sanierungskonzepte, die nicht nur kurzfristige Verbesserungen schaffen sollen, sondern eine langfristige Trockenlegung ermöglichen. Sanieren lassen sich dabei sowohl komplette Keller als auch einzelne Räume, ohne dass das gesamte Gebäude betroffen sein muss. Die Arbeiten dauern in der Regel ein bis zwei Wochen - abhängig von der Größe des Kellers und dem Umfang der Schäden. Auch Fälle mit starkem Wassereintritt, bei denen Wasser sichtbar durch Wände oder Bodenplatten floss, konnten nach Unternehmensangaben bereits vollständig abgedichtet werden.Ist die Abdichtung erfolgreich abgeschlossen, entscheiden sich viele Eigentümer dafür, den Keller auch optisch zu sanieren. Neuer Putz oder weitere Aufwertungen machen aus einem ehemaligen Problemraum wieder einen nutzbaren Teil des Hauses. Ziel der Maßnahmen ist eine dauerhafte Trockenlegung, damit Feuchtigkeit nicht erneut in das Mauerwerk eindringen kann und wiederkehrende Schäden vermieden werden. Um diesen langfristigen Anspruch zusätzlich abzusichern, gewährt die DK Dry GmbH & Co. KG eine Gewährleistung von zehn Jahren auf die ausgeführten Arbeiten. Die Hersteller der eingesetzten Systeme bieten darüber hinaus Garantien von bis zu 30 Jahren auf die Dichtigkeit."Unser Ziel ist, dass Kunden nach der Sanierung keine weiteren Maßnahmen mehr benötigen - und im Idealfall nie wieder an Kellerfeuchtigkeit denken müssen", sagt Damian Kupczak abschließend. Genau darin liegt der entscheidende Unterschied zwischen kurzfristiger Symptombehandlung und einer dauerhaft funktionierenden Kellerabdichtung.Sie kämpfen mit Feuchtigkeit, Schimmel oder wiederkehrenden Schäden im Keller und möchten endlich eine Lösung, die dauerhaft funktioniert? Dann melden Sie sich jetzt bei Damian Kupczak von der DK Dry GmbH & Co. KG (https://www.abdichtungspartner-bochum.de/), Ihrem erfahrenen Abdichtungspartner in Bochum, und vereinbaren Sie einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch!Pressekontakt:DK Dry GmbH & Co. KGGeschäftsführer: Damian KupczakMail: kunden@abdichtungspartner.deWebsite: https://www.abdichtungspartner-bochum.de/Original-Content von: DK Dry GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182908/6302723