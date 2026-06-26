Mit "World of Claudecraft" hat ein Vibe-Coder eine eigene Version des MMORPG World of Warcraft erschaffen. Dafür musste er nur wenige hundert US-Dollar in das Projekt investieren. Was das Spiel auf dem Kasten hat und wo es bisher nicht an das Original heranreicht. Millionen von Spieler:innen tummeln sich jeden Monat in World of Warcraft. Das Blizzard-MMORPG, das schon seit 2004 auf dem Markt ist, wird stetig von hunderten Entwickler:innen mit neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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