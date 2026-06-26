München (ots) -Mit SportVereint hat der BR den Menschen ein Gesicht gegeben, ohne die Breitensport in Bayern nicht denkbar wäre: den heimlichen Vereinsheldinnen und -helden. Die Aktion hat eine überwältigende Resonanz ausgelöst - über 1.200 Vereine haben sich beworben, um ihre engagierten Mitglieder ins Rampenlicht zu stellen. Am 26. Juni um 17.30 Uhr endet die Aktion mit einem "Abendschau extra".Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks: "Die Resonanz auf SportVereint mit mehr als 1.200 Bewerbungen zeigt eindrucksvoll, welche Kraft im bayerischen Vereinssport steckt. In unseren rund 11.500 Sportvereinen engagieren sich über fünf Millionen Menschen - weit über Bewegung und Wettkampf hinaus. Sie stiften Gemeinschaft, fördern Kinder und Jugendliche und stärken unser gesellschaftliches Miteinander. Als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist es unsere Aufgabe, dieses Engagement sichtbar zu machen - genau das ist uns mit SportVereint gelungen."Knapp drei Wochen lang hat der Bayerische Rundfunk in seinen Programmen die heimlichen Heldinnen und Helden der Sportvereine in den Mittelpunkt gestellt, die beeindruckende Vielfalt des Breitensports sichtbar gemacht und prominente Besuche in Bayerns Vereinen begleitet. So erzählte Fußballstar Philipp Lahm bei seinem Heimatverein FT Gern, bei dem er seit zwei Jahren als Co-Trainer der U14 an der Seitenlinie steht, wie das besondere Heimatgefühl in diesem Club seine Karriere ins Rollen brachte. Beim 1. FC Rieden in der Oberpfalz besuchte ein BR-Team ein "Oma-Opa-Enkel-Turnen", zu dem Woche für Woche bis zu 35 Kinder mit ihren Großeltern in der Turnhalle zusammenkommen - hier zählen nicht Leistung und Wettbewerb, sondern Freude an der Bewegung und Zusammensein. Ein Projekt, das beweist, wie ein Verein ein ganzes Dorf verbinden kann. Außerdem zeigte ein Beitrag, wie das Rollstuhlbasketball-Team des RSV Bayreuth die Gemeinschaft stärkt und aktiv gegen Vorurteile anspielt. Alle Vereinsgeschichten und Beiträge finden Sie hier auf einen Blick: br.de/sportvereint (https://www.br.de/unternehmen/sportvereint-100.html)Der BR verloste im Rahmen von SportVereint 70 x 1.000 Euro an Sportvereine in ganz Bayern. Seit 4. Mai konnten sich Vereine bewerben und schildern, was ihren Verein besonders macht, wer die heimlichen Heldinnen und Helden sind und wofür die Finanzspritze eingesetzt werden soll. Unter den glücklichen Gewinnern ist unter anderem der TV 1861 Amberg e.V. Der Verein möchte mit seinem Gewinn ein Vereinsfest für alle Fachübungsleiter und Ehrenamtlichen ausrichten. Auch die Turngemeinde Veitshöchheim TGV freut sich über das Preisgeld und kann nun endlich ein langersehntes Trainingslager im Allgäu veranstalten. Der Wintersportverein 1909 Aschaffenburg ist auch sehr dankbar für die Unterstützung: Von dem Geld soll eine neue Geschirrspülmaschine angeschafft werden, denn aktuell spülen freiwillige Helfer bei Festen alles von Hand.Am 26. Juni finden Sie die komplette Gewinnerliste ab 18.30 Uhr öffentlich unter: br.de/sportvereint (https://www.br.de/unternehmen/sportvereint-100.html)"Abendschau extra" zum Abschluss von SportVereintZum großen Finale von SportVereint schaltet die "Abendschau" in einer Sonderausgabe live zu Hip-Hop-Tänzerinnen in Lauterhofen in der Oberpfalz, zu Turnern im unterfränkischen Michlbach sowie zu Inlineskaterinnen und Inlineskatern im oberbayerischen Oberteisendorf. Im Studio begrüßt das "Abendschau"-Team zahlreiche Gäste, darunter Paralympionike Josia Topf und die Sportwissenschaftlerin Prof. Susanne Burger, die spannende Forschungsergebnisse zur Bedeutung des Vereinssports für unsere Gesellschaft vorstellt. Zudem zeigen zwei Gruppen der Cheerleader-Vereinigung aus Herzogenaurach, die "Herzo Rhinos", im "Abendschau"-Studio ihr meisterhaftes Können. Zum Abschluss wird ein Verein live in der Sendung mit 1.000 Euro für seine Arbeit überrascht.Alle Vereinsporträts, Promibesuche und Geschichten rund um SportVereint finden Sie gesammelt unter: br.de/sportvereint (https://www.br.de/unternehmen/sportvereint-100.html)Pressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6302749