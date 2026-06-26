Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten US-Daten haben an den Finanzmärkten keine tiefen Spuren hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Größere Überraschungen seien ausgeblieben, dennoch hätten sich die Zinserhöhungserwartungen leicht reduziert. Marktteilnehmer würden bis zum Jahresende etwas mehr als einen US-Zinsschritt von 25 Basispunkten einpreisen. Heute bleibe es auf der Datenseite dies- und jenseits des Atlantiks ruhig, sodass von dieser Seite keine Impulse zu erwarten seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de