Volkswagens Batterietochter PowerCo hat das Nanotechnologieunternehmen OCSiAl zum Lieferanten für ihre "Unified Cell"-Batterieplattform gekürt. Die in Luxemburg ansässige Firma soll Additive für die Graphitanoden von PowerCos Einheitszelle zuliefern. Produziert werden diese in Serbien. OCSiAl teilt mit, mit PowerCo einen weiteren großen Abnehmer für seine Nanoröhren gefunden zu haben. Bei den sogenannten TUBALL-Nanoröhren der Firma handelt es sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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