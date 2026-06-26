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flatexDEGIRO beschleunigt Wachstumskurs und rechnet damit, die Finanzziele für 2027 bereits 2026 zu erreichen, ein Jahr früher als geplant



26.06.2026 / 10:47 CET/CEST

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flatexDEGIRO beschleunigt Wachstumskurs und rechnet damit, die Finanzziele für 2027 bereits 2026 zu erreichen, ein Jahr früher als geplant Umsatz 2026 von rund 650 Millionen Euro erwartet, Konzernergebnis von rund 200 Millionen Euro

Ursprünglich für 2027 gesetzte Finanzziele sollen ein Jahr früher als geplant erreicht werden

Neue mittelfristige Wachstumsziele sollen im Februar 2027 vorgestellt werden Frankfurt am Main, 26. Juni 2026 - Nach einer starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und einer anhaltenden Dynamik bei Kundenwachstum, Handelsaktivitäten und Zinserträgen hebt die flatexDEGIRO SE (das "Unternehmen") ihre Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 an. Das Management rechnet nun mit einem Umsatz von rund 650 Millionen Euro, was einem Wachstum von etwa 16 Prozent gegenüber 2025 entspricht (bisherige Prognose: Wachstum von 5-10 Prozent auf rund 588-616 Millionen Euro). Das Konzernergebnis wird voraussichtlich rund 200 Millionen Euro betragen, was einem Wachstum von etwa 25 Prozent gegenüber 2025 entspricht (bisherige Prognose: Wachstum von 5-15 Prozent auf etwa 168-184 Millionen Euro). Damit erwartet flatexDEGIRO, seine ursprünglich für 2027 gesetzten Finanzziele (Umsatz von rund 650 Millionen Euro und Konzernergebnis von rund 200 Millionen Euro) ein Jahr früher als ursprünglich angestrebt zu erreichen, was die Stärke, Skalierbarkeit und Ertragskraft ihres Geschäftsmodells in einem positiven Marktumfeld unterstreicht. Oliver Behrens, CEO der flatexDEGIRO SE, sagte: "Vor nur sechzehn Monaten haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, das Konzernergebnis bis 2027 auf rund 200 Millionen Euro nahezu zu verdoppeln. Dass wir dieses Ziel ein ganzes Jahr früher als geplant erreichen, zeigt die Stärke unserer Plattform, die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie und die strukturellen Wachstumschancen, die sich auf dem europäischen Markt für Vermögensaufbau weiterhin ergeben. Wir erreichen 2026, was wir ursprünglich für 2027 geplant hatten, und investieren gleichzeitig weiter in die nächste Wachstumsphase." Der positivere Ausblick ist in erster Linie auf ein anhaltendes Umsatzwachstum und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von flatexDEGIRO zurückzuführen. Das Umsatzwachstum im Jahr 2026 wird durch eine starke Neukundengewinnung, eine gestiegene Handelsaktivität bestehender Kunden und den kontinuierlichen Ausbau des Produktangebots des Unternehmens gestützt. Gleichzeitig tragen höhere Barbestände der Kunden in einem positiveren Zinsumfeld, ein wachsendes Wertpapierkreditbuch und eine aktivere Treasury-Strategie weiterhin zur Ausweitung des Zinsertrags bei. Trotz anhaltender Investitionen in Produkt- und Serviceinitiativen sowie das Marketing behält das Unternehmen die Kosten unter Kontrolle. Dies ermöglicht, einen erheblichen operativen Hebel zu erzielen. Dr. Benon Janos, CFO von flatexDEGIRO SE, kommentierte: "Was besonders hervorsticht, ist die Qualität unseres Wachstums. Wir wachsen nicht nur schneller als erwartet, sondern tun dies auch unter Beibehaltung unserer Kostendisziplin. Die Skalierbarkeit unserer Plattform setzt das Umsatzwachstum weiterhin in überproportional höhere Gewinne und Cash-Generierung um. Wir erwarten, aus einem Umsatzwachstum von rund 16 Prozent ein Wachstum des Konzernergebnisses von rund 25 Prozent zu erzielen." Unterstützt durch strukturelles Marktwachstum, anstehende Rentenreformen und die zunehmende Beteiligung von Privatanlegern an den Kapitalmärkten in ganz Europa sieht flatexDEGIRO erhebliche Chancen, seinen Kundenstamm weiter auszubauen und seine Position als führende europäische Plattform für den Vermögensaufbau zu festigen. Oliver Behrens fügte hinzu: "Das wir unserer Ziele für 2027 bereits ein Jahr früher als geplant erreichen, zeigt die starke Position in der wir uns befinden. Wir verfügen über die finanzielle Flexibilität, weiterhin in Produktinnovationen zu investieren, unser Wertversprechen für Kunden auszubauen und die Rendite für Aktionäre im Rahmen unserer bestehenden Dividendenpolitik zu steigern. In ganz Europa sind Millionen von Menschen nach wie vor unterinvestiert, und Rentenreformen schaffen zusätzliche Chancen für den langfristigen Vermögensaufbau. Wir glauben, dass wir außerordentlich gut positioniert sind, um von diesen strukturellen Wachstumstreibern zu profitieren." Mit der angehobenen Ergebniserwartung ist flatexDEGIRO noch besser in der Lage, Investitionen in zukünftiges Wachstum mit steigenden direkten Aktionärsrenditen in Einklang zu bringen. Bei einem erwartete Konzernergebnis von rund 200 Millionen Euro wäre 2026 das dritte Jahr in Folge, in dem flatexDEGIRO einen Gewinnanstieg von mindestens 40 Millionen Euro verzeichnet. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das Management, im Februar 2027 zusammen mit der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2026 neue mittelfristige Ziele vorzustellen. Die neuen Ziele werden auf einem höheren Ausgangspunkt als zuvor erwartet basieren und den anhaltenden Wachstumskurs des Unternehmens, die Ausweitung des Kundenstamms, steigende wiederkehrende Umsätze sowie laufende Produktinitiativen widerspiegeln. flatexDEGIRO SE wird ihre vorläufigen Halbjahresergebnisse am 22. Juli 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen. Ansprechpartner: Achim Schreck +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker +49 (0) 160 3064 404

Executive Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com Paul Wolter +49 (0) 151 70 11 19 89 Executive Director Public Relations paul.wolter@flatexdegiro.com flatexDEGIRO SE - führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa (www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) Mit dem Anspruch, die führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,6 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab. Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außer-börslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die fltexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.



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