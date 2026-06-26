EQS-Ad-hoc: el origen food GmbH / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Hamburg, 26. Juni 2026 - Die Gesellschafter der el origen food GmbH haben heute die Bestellung von Stefan Hadenfeldt zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 01.07.2026 mit einer unbefristeten Laufzeit beschlossen. Stefan Hadenfeldt erweitert damit die bestehende Geschäftsführung der el origen food GmbH zu welcher auch in Zukunft Hendrik Dettmann zählt.
Kontakt:
el origen food GmbH
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|el origen food GmbH
|Große Reichenstraße 27
|20457 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@elorigenfood.com
|Internet:
|https://www.elorigenfood.de/
|ISIN:
|DE000A352XXX
|WKN:
|A352B0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt
|EQS News ID:
|2354462
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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