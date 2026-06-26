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el origen food GmbH gibt die Bestellung von Stefan Hadenfeldt zu ihrem Geschäftsführer mit Wirkung zum 01.07.2026 bekannt



26.06.2026 / 10:45 CET/CEST

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Hamburg, 26. Juni 2026 - Die Gesellschafter der el origen food GmbH haben heute die Bestellung von Stefan Hadenfeldt zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 01.07.2026 mit einer unbefristeten Laufzeit beschlossen. Stefan Hadenfeldt erweitert damit die bestehende Geschäftsführung der el origen food GmbH zu welcher auch in Zukunft Hendrik Dettmann zählt. Kontakt: el origen food GmbH

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